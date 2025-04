Leczenie witaminą C podczas zakażenia koronawirusem nie jest oficjalnie zalecaną metodą, jednak część badań wskazuje, że ta witamina ma działanie zapobiegające rozwojowi zakażenia, poprawia odpowiedź układu odpornościowego na COVID-19 i zmniejsza ryzyko wystąpienia powikłań, w tym zapalenia płuc z powodu koronawirusa.

Reklama

Dlaczego witamina C nie jest włączona do leczenia COVID-19? Ponieważ badania nad wpływem witaminy C u pacjentów z COVID-19 są niejednoznaczne. Jednocześnie nie wskazują, aby stosowanie witaminy było niebezpieczne. Przy czym osoby z kamicą nerkową oraz chorobami nerek, u których objawy zaostrzały się po przyjmowaniu witaminy C, nie powinny zażywać jej w nadmiernych ilościach.

Spis treści:

Witamina C, inaczej kwas askorbinowy, to rozpuszczalna w wodzie witamina o działaniu przeciwutleniającym (chroni komórki przed uszkodzeniami), przeciwzapalnym, wspomagającym odporność oraz wzmacniającym naczynia krwionośne.

Organizm człowieka nie potrafi wytwarzać witaminy C, dlatego konieczne jest jej dostarczanie z zewnątrz. Najlepsze źródła witaminy C w pożywieniu to:

warzywa, zwłaszcza papryka, brokuły i brukselka,

natka pietruszki,

porzeczki, truskawki,

dzika róża,

owoce cytrusowe,

niektóre produkty zwierzęce, jak wątróbka oraz nerki.

Witamina C jest bardzo wrażliwa na obróbkę kulinarną. Podczas samego krojenia, ścierania, a tym bardziej gotowania, tracimy znaczne ilości witaminy C. Dlatego najlepiej zjadać owoce i warzywa surowe w jak najkrótszym czasie od zbiorów.

W przypadku wielu schorzeń zalecana jest suplementacja witaminą C, gdyż dopiero jej duże dawki przynoszą większe korzyści dla zdrowia.

Część badań wskazuje, że duże dawki witaminy C są skuteczne i bezpieczne w ciężkich przypadkach COVID-19. Witamina C pomaga też zapobiegać zakażeniu koronawirusem poprawiając odpowiedź immunologiczną organizmu oraz zapobiegać powikłaniom takim jak zapalenie płuc, ostra niewydolność oddechowa i sepsa.

Liczne choroby, w tym infekcja spowodowana przez koronawirusa, powodują w organizmie wiele niekorzystnych procesów. Jednym z nich jest stres oksydacyjny (komórkowy) prowadzący do uszkodzenia komórek i tkanek. W organizmie człowieka w warunkach stresu fizjologicznego podczas ciężkiej choroby obserwuje się duży spadek witaminy C we krwi, co świadczy o jej wzmożonym wykorzystaniu.

W odpowiedzi na stres oksydacyjny organizm wykorzystuje swoje związki ochronne: interferony, komórki NK czy limfocyty T. A witamina C pomaga w działaniu tych związków.

Wykazano, że witamina C jest istotnym czynnikiem w produkcji interferonów typu I podczas przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej. Wykazano również, że witamina C zwiększa aktywność komórek NK i cytotoksycznych limfocytów T. (…) Inne badania wykorzystywały tę witaminę jako środek inaktywujący zarówno wirusy RNA, jak i DNA, zmniejszając zakaźność wirusów – wymienia dr Bo Han z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii na łamach „Journal of Global Antimicrobial Resistance”.

Witamina C jest pomocna również w leczeniu zapalenia płuc i innych infekcji, ze względu na jej bezpośrednie działanie hamujące na drobnoustroje. Witamina C występuje także w wyściółce nabłonkowej dróg oddechowych, gdzie działa jako środek ochraniający śluzówkę i pomaga łagodzić objawy infekcji górnych dróg oddechowych.

Biorąc pod uwagę wpływ witaminy C na przeziębienia – krótszy czas trwania, mniejsze nasilenie i liczbę przeziębień – podawanie witaminy C może zmniejszyć przemianę z łagodnej infekcji koronawirusa do krytycznej fazy COVID-19. Zaobserwowano, że suplementacja witaminy C skraca czas pobytu na oddziale intensywnej terapii, skraca czas wentylacji u krytycznych pacjentów z COVID-19 i zmniejsza śmiertelność pacjentów z posocznicą wymagających leczenia wazopresyjnego – wymienia dr Ramya Dwivedi, biotechnolog z National Chemical Laboratory w Pune (Indie).

Według niektórych opinii, duże dawki witaminy C powinny być stosowane w leczeniu COVID-19. Nie tylko ze względu na działanie przeciwutleniające, przeciwzapalne i wspomagające odporność. Ale również w celu ograniczenia stosowania innych leków u chorych z powodu koronawirusa.

Wdrożenie terapii witaminą C w dużych dawkach, może radykalnie zmniejszyć potrzebę stosowania dużych dawek kortykosteroidów, leków przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych, które mogą działać immunosupresyjnie, hamująco na nadnercza i toksycznie, komplikując przebieg choroby – uważa dr Bo Han z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii.

Minimalne zapotrzebowanie na witaminę C wynosi u dorosłej osoby 80-100 mg, u niemowląt: 40 mg, a u starszych dzieci: 20 mg. Organizm wchłania od 40% do 80% witaminy C. Te dawki nie są jednak wystarczające, aby skutecznie przeciwdziałać koronawirusowi.

Poziom ten jest niewystarczający, aby zapobiec narażeniu na wirusy i stresowi fizjologicznemu. Może być zalecana bezpieczna, krótkotrwała wysoka dawka 2-8 g na dzień. Ponieważ jest to witamina rozpuszczalna w wodzie, a zatem wydalana w ciągu kilku godzin, częstotliwość dawkowania jest ważna dla utrzymania odpowiedniego poziomu we krwi podczas aktywnego zakażenia – zaleca dr Ramya Dwivedi, biotechnolog z National Chemical Laboratory w Pune (Indie).

Z kolei Swiss Society for Nutrition (Szwajcarskie Towarzystwo Żywieniowe), rekomenduje każdemu suplementowanie w postaci 200 mg witaminy C „w celu uzupełnienia niedoboru składników odżywczych dla ogółu populacji, a zwłaszcza dla osób dorosłych w wieku 65 lat i starszych. Suplement ten ma na celu wzmocnienie układu odpornościowego”.

Zatem w celu zapobiegania zakażeniu koronawirusem, dawki witaminy C dla zdrowego dorosłego człowieka powinny wynosić przynajmniej ok. 200 mg na dobę, a w przypadku infekcji COVID-19 nawet 2000-8000 mg dziennie, zażywanej regularnie przez kilka dni.

Choć nie ma jasnej deklaracji lekarzy, że witamina C chroni przed koronawirusem, to jednak wiele badań wskazuje, że przyjmowanie kwasu askorbinowego może być korzystne zarówno w zapobieganiu, jak i leczeniu COVID-19.

Źródła:

Bo Han i inni, Possible application of high-dose vitamin C in the prevention and therapy of coronavirus infection, „Journal of Global Antimicrobial Resistance”, Vol. 23, grudzień 2020,

Ramya Dwivedi, Vitamin C and COVID-19: A Review, news-medical.net,

Witamina C, Wytyczne dotyczące leczenia COVID-19, National Institutes of Health, www.nih.gov.

Reklama

Więcej o koronawirusie:

Duszność a koronawirus – co oznacza ten objaw i co robić, gdy się pojawi?

Koronawirus a zmęczenie. Objaw COVID-19, który może trwać miesiącami

Koronawirus bez objawów – kto jest bezobjawowym nosicielem COVID-19 i jakie są tego skutki?

Koronawirus. Co robić, gdy doszło do zakażenia lub wystąpią objawy COVID-19

Koronawirus a choroba Hashimoto

Ból gardła a koronawirus. Kiedy ten objaw oznacza COVID-19?

Objawy koronawirusa dzień po dniu. Jak rozwija się COVID-19?

Koronawirus a grypa – jak odróżnić objawy?

Koronawirus objawy skórne – wysypka, pokrzywka, palce covidowe

Jak leczyć łagodne zakażenie koronawirusem w domu?