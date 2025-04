Naucz dziecko troszczyć się o środowisko naturalne

Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata to hasła, które wielu osobom kojarzą się z dbałością o środowisko naturalne. Z drugiej strony wielu dorosłych te dni określa jako nudne kilkugodzinne zbieranie śmieci. Dlaczego tak się dzieje, że różnie reagujemy słysząc o działaniach na rzecz środowiska naturalnego? Prawdopodobnie jest to wynik tego jak postrzegali ochronę środowiska nasi rodzice a co za tym idzie- jakie kształtowali w nas nawyki. Jeśli rodzice od najmłodszych lat próbowali nauczyć swoje dzieci troski o środowisko naturalne, jest bardzo prawdopodobne, że w dorosłym życiu dbałość o Ziemię jest dla nich czymś oczywistym-po prostu naturalnym. Jeśli chcesz by w przyszłości twoje dziecko dało naturze drugą szansę zacznij jak najwcześniej zaszczepiać u niego szacunek do natury. Dlaczego tak ważne jest by zacząć jak najwcześniej? Podpowiadamy jak w sposób praktyczny poprowadzić naukę ochrony środowiska w rodzinie.

Ucz od małego

Dzieci łatwiej zachęcić do działania na rzecz środowiska naturalnego, dlatego, że zależy im na pochwałach osób dorosłych i chcą czuć się potrzebnymi. Małe dzieci lubią ważne sprawy i chcą robić wszystko to co robią dorośli. Aby uzyskać aprobatę rodziców dzieci będą chętniej robić to do czego rodzice ich zachęcają. Pamiętaj o zasadzie „Czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”. Zacznij już dziś wpajać dziecku zasady dbałości o naszą Ziemię.

Bądź przykładem!

Jeśli sama będziesz troszczyć się o środowisko naturalne, sprawisz, że dziecko będzie to czyniło z przyjemnością. Dzięki temu na stałe do jego życia wprowadzisz dobre nawyki a przez to razem dacie szansę Ziemi na dłuższe przetrwanie.

Segreguj surowce

Dąż do tego by cała rodzina segregowała śmieci. Możesz powierzyć każdemu domownikowi odrębne zadanie. Na przykład dziecko będzie zbierać plastikowe przedmioty i wrzucać do odpowiedniego pojemnika. Inni członkowie mogą być odpowiedzialni za gromadzenie szkła czy papieru. Jeśli zdecydowaliście się segregować surowce pod żadnym pozorem nie wyrzucaj nieposegregowanych śmieci. Nie pozwól sobie również na to by wyrzucić papierek po cukierku w inne miejsce niż kosz na śmieci. Dziecko widząc twój postępek może próbować robić to samo.

Wykorzystaj ponownie

Tłumacz dziecku, że niektóre przedmioty i opakowania zamiast wyrzucać do kosza można wykorzystać ponownie. Reklamówki możesz wykorzystać do gromadzenia śmieci. Zbędne kartki zadrukowane z jednej strony mogą posłużyć dziecku do tworzenia różnych dzieł przy pomocy kredek czy farb. Z korków do butelek możecie wykonać przeróżne zabawki np. żaglówki.

Koniecznie zobacz nasze propozycje na wykorzystanie innych surowców:

Tektura:

Słoiki:

Drugie życie słoika-oryginalne dodatki

Opony:

5 pomysłów na recykling opony

Stare walizki:

Pomysły na starą walizkę

Oszczędzaj materiały

Opakowania jednorazowego użytku zastąp przeznaczonymi do wielokrotnego użytku. Uszyj eko torby dla wszystkich członków rodziny. Śniadanie do szkoły zamiast w woreczku daj dziecku w pojemniku, które może wykorzystać również na następny dzień. Ucz dziecko oszczędzać prąd i wodę. Zachęcaj by wyłączało światło gdy wychodzi do drugiego pomieszczenia. Do płukania zębów niech wykorzystuje wodę nalaną do kubka. Zabroń dziecku spłukiwać wodę w ubikacji dla zabawy.

Kupuj to co sprzyja środowisku naturalnemu

Będąc w sklepie papierniczym szukajcie bloku wykonanego z makulatury. Do robienia porządków wykorzystuj naturalne środki czystości.

Naturalny ogród

Jeśli jesteś posiadaczem ogródka , łatwiej wytłumaczysz dziecku, że to co jecie macie dzięki Ziemi a nie hipermarketom. Stąd ważność szanowania przyrody. Wspólnie możecie założyć kompostownik by zbierać resztki jedzenia na kompost.

Pamiętaj!

Zawsze gdy próbujesz nakłonić dziecko do ochrony środowiska wyjaśnij dlaczego akurat dokonujesz takiego a nie innego wyboru. Czytaj mu książki dotyczące życia w przyrodzie („Dobre obyczaje czyli z przyrodą za pan brat” A. Frączek, „Draka Ekonieboraka” E. Dziubak, „Zielona przygoda pomarańczowej skarpety” I. Czarkowska, „Dzień cukierka bez papierka czyli Ekozosia sprząta świat” K. Sowula) Zapoznaj dziecko z informacjami na temat powstawania papieru i szkła. W ten sposób sprawisz, że dziecko dowie się dlaczego należy troszczyć się o środowisko naturalne.

Źródło: „Ochrona środowiska przyrodniczego” B., G. Dobrzański, "Drugi i trzeci rok życia dziecka” A. Eisenberg.