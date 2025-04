Nie lekceważ kręgosłupa w czasie jazdy samochodem

Reklama

Jazda samochodem kojarzy się z przyjemnością. Niestety nie zawsze zapewniasz sobie odpowiednie warunki, aby faktycznie była to przyjemność połączona dodatkowo z pożytecznym wpływem na Twój kręgosłup.

Pamiętaj przy wsiadaniu do samochodu, że najpierw powinnaś usiąść, a dopiero potem włożyć do środka nogi. Nierzadko w pośpiechu, a może z przyzwyczajenia, najpierw wstawiasz nogi i gwałtownym ruchem siadasz na fotelu. Takie nagłe ruchy nie wpłyną zapewne dobrze na stan Twojego kręgosłupa.

I jak podczas pracy przy komputerze to krzesło odgrywa główną rolę w zachowaniu należytej postawy, tak samo podczas jazdy samochodem to fotel spełnia ważne funkcje. A przynajmniej jego prawidłowe ustawienia. Dlatego powinien być tak ustawiony, abyś miała wygodny i łatwy dostęp do wszystkich urządzeń koniecznych do używania podczas jazdy. Również w tym wypadku, w razie braku wybrzuszenia na wysokości części lędźwiowej zastosuj specjalny wałeczek lub zwinięty ręcznik. I nie obawiaj się koralikowych nakładek na fotele samochodowe. Ich obecność bardzo korzystnie wpłynie na Twój kręgosłup, powodując podczas jazdy minimalny prawie nie wyczuwalny przez Ciebie masaż pleców.

A jeżeli wybierasz się w długą podróż zastanów się nad kupnem specjalnej poduszki w kształcie rożka, który będzie podtrzymywał w odpowiedniej pozycji Twoją szyję w czasie długiej jazdy. Wtedy także rób częste postoje, podczas których będziesz mieć możliwość rozprostowania wszystkich kości. Pogimnastykuj się. Wtedy poczujesz się lepiej, Ty i Twój kręgosłup.

