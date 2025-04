fot. Fotolia

Czym grożą problemy z kręgosłupem szyjnym?



Kręgosłup szyjny to najbardziej ruchomy odcinek kręgosłupa, połączony anatomicznie i funkcjonalnie z obręczą barkową. Jedną z jego podstawowych funkcji jest zapewnienie podparcia i ruchomości głowy.

Na prawidłowe funkcjonowanie i ewentualne dolegliwości kręgosłupa szyjnego duży wpływ mają mięśnie szyi i barków. Trzeba pamiętać, że napięcie mięśni łączących szyję, głowę i ramiona jest mocno uzależnione od emocji i nastroju. W sytuacjach stresowych odruchowo reagujemy napięciem mięśni karku, co przekłada się na stan kręgosłupa szyjnego. Nieprawidłowe napięcie mięśniowe może mieć także wpływ na ewentualne dolegliwości w postaci bólów, a nawet zawrotów głowy. W sytuacji wystąpienia wyraźnych dolegliwości polecałbym bezwzględnie pomoc lekarza lub wyszkolonego fizjoterapeuty.

Warto profilaktycznie zadbać o tę część kręgosłupa, tym bardziej, że dolegliwości bólowe odcinka szyjnego potrafią być bardzo bolesne – nie bez powodu w języku angielskim funkcjonuje idiom opisujący kogoś lub coś bardzo dokuczliwego jako pain in the neck.

Co najbardziej obciąża kręgosłup szyjny?



Funkcjonowanie kręgosłupa szyjnego zależy w dużym stopniu od kształtu odcinka piersiowego. Przejście kręgów szyjnych w piersiowe to jeden z newralgicznych punktów anatomicznych.

Pogłębiona kifoza piersiowa („zgarbiona” sylwetka, pochylona w przód) skutkuje koniecznością wyrównania krzywizny kręgosłupa w odcinku szyjnym – przeciążając mocno kręgi przejściowe. Dlatego warto zadbać o wyprostowaną sylwetkę, ze ściągniętymi barkami w dół i do tyłu.

Warto też unikać dłuższego przeciążania szyi siedzeniem w takiej „zgarbionej” pozycji, z wychyloną głową w przód. Jest to niestety typowa pozycja przy pracy biurowej, nad klawiaturą komputera. W takiej pozycji mięśnie i stawy kręgosłupa szyjnego muszą dźwigać głowę pracując przy bardzo niekorzystnej dźwigni, co z czasem doprowadza do przeciążeń.

Jak uniknąć bólu kręgosłupa szyjnego?



W profilaktyce bólów szyi należy więc pamiętać o prawidłowej sylwetce podczas siedzenia. Warto zwrócić uwagę, żeby biurko czy laptop nie były za nisko, co wymusi zbytnie pochylenie sylwetki w przód. Osoby z wadą wzroku powinny zadbać o odpowiednią korektę, żeby nie prowokować wychylania się do przodu.

Mięśnie karku potrafią długo pracować bez oznak zmęczenia, lecz należy bezwzględnie robić sobie przerwy w siedzeniu w jednej pozycji – wysiłek statyczny jest niekorzystny dla mięśni.

Co godzinę lub półtorej powinniśmy przeciągnąć się, wyciągnąć się w górę oraz zafundować sobie krótką gimnastykę kręgosłupa szyjnego. Można to zrobić nawet w pozycji siedzącej. Należy usiąść głębiej na krześle, oprzeć odcinek lędźwiowy kręgosłupa o oparcie krzesła, wyprostować się, opuścić lekko barki w dół i do tyłu. W tej pozycji, patrząc przed siebie, dobrze jest kilkakrotnie przyciągnąć brodę w tył i leciutko w dół (ten ruch – zwany fachowo retrakcją – relaksuje stawy i rozciąga mięśnie krótkie karku).

Należy także wykonać kilka powolnych skłonów w przód i wyprostów kręgosłupa szyjnego – bez nadmiernego prostowania w tył.

Następnie dobrze jest wykonać skręty głowy w lewo i w prawo oraz krążenie barkami.

Kilka głębszych, spokojnych oddechów powinno korzystnie wpłynąć na rozluźnienie mięśni barków.

Autor: Marcin Baranowski – absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji Ruchowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Filozofii i Socjologii, dyrektor ds. Rehabilitacji w ośrodkach MEDI-system.