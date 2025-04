Ostry ból pleców nasilający się przy chodzeniu, drętwienie i mrowienie kończyn, a nawet zaburzenia czucia – zwykle tak objawia się dyskopatia. Z tym schorzeniem zmaga się dziś około 30% osób w wieku od 30 do 50 lat. Może być ono pierwszym etapem rozwoju choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, dlatego nie wolno go lekceważyć.

Reklama

Jak powstaje dyskopatia kręgosłupa?



Pomiędzy kręgami, z których zbudowany jest kręgosłup, znajdują się krążki międzykręgowe. Składają się one z galaretowatego jądra miażdżystego otoczonego włóknistym pierścieniem.

– Ich zadaniem jest zapewnienie naszemu kręgosłupowi elastyczności, a także amortyzowanie wstrząsów, które występują na przykład podczas chodzenia czy biegania – wyjaśnia dr n. med. Jacek Janicki, specjalista w dziedzinie neurochirurgii z poznańskiego Szpitala Med Polonia.

Kiedy krążek międzykręgowy ulegnie zniekształceniu lub uszkodzeniu, przerwany zostaje pierścień, przez co dochodzi do jego wysunięcia, a nawet do wypadnięcia jądra. W efekcie odczuwamy silny ból spowodowany uciskiem na więzadła kręgosłupa, nerwy wchodzące w skład rdzenia kręgowego, a nawet na sam rdzeń.

W zależności od tego, którego odcinka kręgosłupa dotyka dyskopatia, wyróżniamy trzy rodzaje tej choroby – szyjną, piersiową i lędźwiową. Ta ostatnia występuje najczęściej i objawia się silnym bólem w dolnej części pleców, który często promieniuje do dolnych kończyn. Towarzyszyć temu może mrowienie i drętwienie nóg.

Co przyczynia się do powstania dyskopatii?



Dyskopatia związana jest przede wszystkim z wywoływanymi przez proces starzenia zmianami degeneracyjnymi krążka międzykręgowego. Istotne są także uwarunkowania genetyczne. Jednak na rozwój tej choroby wpływ ma także wiele innych czynników, przez co wypadnięcie dysku zdarza się w różnym wieku.

– Do przemieszczenia krążka międzykręgowego może dojść w wyniku przeciążenia kręgosłupa. Przyczyniają się do tego na przykład stanowiące dla niego spore obciążenie wady postawy i otyłość, a także niewłaściwe dźwiganie ciężarów, ze skłonu zamiast z przysiadu. Dyskopatii sprzyja też stres, który zwiększa napięcie mięśni – wylicza dr n. med. Jacek Janicki.

Na wypadnięcie dysku wyjątkowo narażeni są palacze, bo w ich przypadku krążki międzykręgowe trudniej się regenerują.

Częste wypadanie dysku sprawia, że krążek międzykręgowy staje się coraz cieńszy i nie pełni właściwie swoich funkcji. Dlatego nie ignorujmy tej dolegliwości, w szczególności, jeśli objawy nie mijają lub często nawracają. To dla nas sygnał, że powinniśmy wybrać się do lekarza.

Zobacz też: Na ratunek kręgosłupom

Leczenie dyskopatii



Jeśli dyskopatia ma łagodny przebieg, a krążek międzykręgowy nie uległ uszkodzeniu i tylko nieznacznie się przemieścił, zwykle wystarcza zastosowanie leczenia zachowawczego.

– Pacjentowi zalecamy przede wszystkim pozostanie przez kilka dni w łóżku, a także przyjmowanie leków, które mają działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Gdy bolesne dolegliwości ustąpią, kierujemy go na rehabilitację i fizykoterapię – mówi dr n. med. Jacek Janicki.

W przypadku ostrzejszej postaci dyskopatii lub jej częstych nawrotów konieczna może być interwencja chirurga. Tę bolesną dolegliwość pozwalają skuteczne leczyć małoinwazyjne zabiegi, które nie wymagają długiego pobytu w szpitalu, a dzięki krótkiemu okresowi rekonwalescencji pozwalają na szybki powrót do codziennej aktywności i obowiązków zawodowych. Jeśli doszło do niewielkiego przemieszczenia krążka międzykręgowego, wykonuje się przezskórną laserową dekompresję dysku.

Ten zabieg polega na wkłuciu specjalnej igły, przez którą następnie wprowadza się światłowód emitujący dawkę energii wytworzoną przez laser medyczny. Zwykle wykonuje się go w znieczuleniu miejscowym. W sytuacji, gdy nastąpiło duże przemieszczenie dysku, wykorzystuje się mikrodysektomię endoskopową, która pozwala na usunięcie jądra miażdżystego.

– Zabieg wykonuje się w bardzo małej przestrzeni. Do jego przeprowadzenia wystarczy wykonanie małego, zaledwie dwucentymetrowego nacięcia na skórze, a następnie rozwarstwienie mięśni, bez konieczności ich rozcięcia – mówi dr n. med. Jacek Janicki.

Reklama

Jak zapobiegać dyskopatii?



Wypadanie dysku to choroba, która może nawracać. Dlatego warto wprowadzić w życie zmiany, które zmniejszają ryzyko jej rozwoju.

Pamiętajmy o tym, by nie przeciążać kręgosłupa i właściwie dźwigać ciężary. Zadbajmy także o prawidłową masę ciała i utrzymywanie właściwej postawy. Dobrze jest także wykonywać ćwiczenia, które pomagają wzmocnić mięśnie pleców i brzucha. Zatroszczmy się także o to, by materac łóżka, na którym śpimy, miał odpowiednią twardość, dzięki czemu będzie się dopasowywał do kształtu ciała i utrzymywał kręgosłup we właściwej pozycji.

Źródło: materiały prasowe LTM Communications/kk

Zobacz też: Problemy z kręgosłupem - historia choroby