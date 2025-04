Chudość małego dziecka, podobnie jak otyłość to nierzadko tylko subiektywna ocena jego rodziców, dziadków czy znajomych. Jeśli obawiasz się, że twoje dziecko ma niedowagę, zanim zaczniesz kilkanaście razy dziennie podawać mu posiłki, udaj się z nim do lekarza. Jeśli specjalista nie będzie miał zastrzeżeń co do wyglądu twojego dziecka po prostu ciesz się i nie słuchaj tych, którzy twierdzą, że malec jest za chudy. W przeciwnym razie, gdy dziecko faktycznie ma niedowagę dowiedz się, jakie mogą być jej przyczyny oraz jak przeciwdziałać w takim przypadku.

Posiłek o niewłaściwej porze

Małe dzieci, które zbyt długo muszą oczekiwać na posiłek często tracą apetyt. Po czasie oczekiwania nie mają już ochoty jeść. Dlatego staraj się podawać jedzenie, wówczas gdy dziecko jest głodne. Pod ręką mniej zdrowe przekąski- suszone owoce, surowe warzywa, plasterki owoców). Podaj ją zanim przygotujesz główny posiłek.

Za dużo przekąsek

Małe dzieci rzadko mogą obyć się bez jedzenia pomiędzy głównymi posiłkami. Dlatego też proszą o przekąskę. Jednak nie może być ich zbyt wiele. Jeśli liczba przekąsek będzie znaczna, a dodatkowo będą to przekąski typu słodycze, chipsy itp. to potrzeba zjedzenia obiadu szybko zniknie.

Stres przy jedzeniu

Pozwalaj by apetyt dziecka rozwijał się naturalnie. Nie stosuj wyścigów podczas jedzenia. Nie popędzaj. Nawet najwspanialsze danie nie będzie smakowało twojemu dziecku gdy przy stole będzie kłótnia i rozgardiasz. Niech dziecko je w atmosferze spokoju i szacunku.

Niewygodne miejsce

Jeśli dziecku nie jest wygodnie przy stole, nie licz na to, że wytrzyma w takiej pozycji tyle czasu ile potrzeba by zjeść cały posiłek. Zapewnij dziecku wygodę.

Karmienie dziecka przez inne osoby

Czasami zdarza się, że opiekunka, dziadkowie lub inne osoby, z którymi dziecko spędza czas podają mu niewłaściwe posiłki. Rezygnują z owoców na rzecz słodkości. Przygotowują mało kaloryczne posiłki dla dziecka. Jeśli podejrzewasz taką sytuację otwarcie porozmawiaj z osobą, która sprawuje opiekę nad twoim dzieckiem.

Choroba lub leki

Wiele schorzeń a przy tym stosowane leki mogą powodować spadek apetytu. Pogorszenie apetytu u dziecka może wystąpić między innymi przy zapaleniu ucha, astmie, alergii lub niedoborze żelaza oraz cynku.

Niezdolność skupienia uwagi

Dziecko, które podczas posiłku bawi się zabawkami lub ogląda telewizję czasami może nie być w stanie skupić się na jedzeniu. W takim przypadku jego talerz może pozostać prawie pełny. Zadbaj o to by czas przeznaczony na jedzenie był rzeczywiście czasem jedzenia a nie innych czynności.

Nieprawidłowe żywienie

Czasami dziecko nie otrzymuje posiłków zawierających niezbędne składniki żywieniowe. Taka sytuacja może doprowadzić do spadku wagi i zahamowania wzrostu.

Życiowe zmiany

Zmiana sytuacji rodzinnej (rozwód rodziców), zmiana szkoły lub przedszkola mogą mieć wpływ na zmianę apetytu. U wielu dzieci w takich sytuacjach pojawia się właśnie brak łaknienia. Próbuj złagodzić stres związany ze zmianami, a apetyt wróci do normy.

