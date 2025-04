Pewne obiegowe opinie trudno jest wyplenić – przyjmujemy je za pewnik mimo sygnałów, że niekoniecznie muszą być prawdziwe. Zdrowotne mity, które chcemy w tym artykule obalić, są mocno zakorzenione w naszym społeczeństwie. Dotyczą jednak tak ważnej dziedziny życia, że warto wiedzieć, czy faktycznie mają jakiekolwiek uzasadnienie. Czy zatem fiszbiny w staniku powodują raka, ciężarne nie mogą jeść ryb, wyłamywanie palców prowadzi do artretyzmu, a soja wpływa na płodność?

MIT: wyłamywanie palców prowadzi do artretyzmu



Dobra wiadomość dla wszystkich, którym sprawia przyjemność wyłamywanie palców: jeśli podczas tej czynności nie czujemy bólu, nie mamy się czym martwić. Naukowcy wykazali, że zwolennicy takiego „pstrykania” nie cierpią na artretyzm częściej niż pozostali ludzie.

MIT: staniki z fiszbinami powodują raka



Skąd taki mit? Niektórzy wierzą, że fiszbiny w staniku uciskają układ limfatyczny piersi, powodując nadbudowanie się toksyn. Bzdura! Zgodnie z najnowszymi wynikami badań ani rodzaj stanika, ani to, jak długo go nosimy, nie wpływa na zachorowalność na raka piersi. Na szczęście!

MIT: w ciąży powinno się ograniczać jedzenie ryb



Prawda jest taka, że ciężarne powinny uniknąć spożywania ryb, które mogą zawierać duże ilości rtęci – do nich zaliczamy na przykład makrelę, rekina czy miecznika. Powinny jednak jeść inne ryby.

Co więcej, najnowsze badania opublikowane w „American Journal of Epidemiology” dowiodły, że jedzenie trzech do czterech porcji ryb tygodniowo przez kobiety w ciąży zwiększa iloraz inteligencji u dzieci. Dodajmy, że wśród zalecanych ryb znalazł się też – unikany często przez ciężarne – tuńczyk!

MIT: jedzenie soi wpływa na płodność



Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że jedzenie soi – ze względu na zawarte w niej fitoestrogeny – może wpływać na ich płodność, nie ma jednak dowodów na to, że działa podobnie na ludzi. Wręcz przeciwnie – wykazano, że kobiety, które czerpią białko z soi i innych pokarmów roślinnych, mają mniej problemów z owulacją!

