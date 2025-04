Gwałtowne napady kichania i kaszlu, katar, duszności, zapalenie spojówek, rozmaite wysypki to najczęstsze objawy alegrii. Medycyna definiuje ją jako "nadwrażliwość, uczulenie, stan nadwrażliwości organizmu w następstwie zadziałania alergenów".

Reklama

Fot. Depositphotos



Najczęściej objawy alergii pojawiają się w dzieciństwie. Ale zdarza się również, że alergia dotyka nas w dorosłym życiu. Wszystko zależy od tego, kiedy człowiek zetknie się z czymś, co go uczula.. Co może nas uczulać? Najczęstszymi alergenami są roztocza kurzu, pyłki roślin, jad owadów, wełna, pierze, sierść zwierząt, a także leki, jedzenie, kosmetyki, środki czystości. Lista ta może być stanowczo dłuższa, gdyż uczulać może praktycznie wszystko.

Objawy alergii przede wszystkim pojawiają się w górnych drogach oddechowych i na skórze, gdyż właśnie przez skórze lub z wdychanym powietrzem przedostają się do naszego organizmu alergeny.

Aby sprawdzić, czy rzeczywiście uczulają nas dane substancje, musimy zrobić testy uczulające. Polegają one na wprowadzeniu do skóry minimalnych ilości różnych substancji i obserwowaniu reakcji organizmu. Testy takie już w ciągu kilku minut pozwolą nam potwierdzić, które substancje nas uczulają. Dopiero wówczas możemy zastosować odpowiednie środki. Najlepszym sposobem jest unikanie tego, co nas uczula. Jednak w praktyce nie jest to takie łatwe. Można zatem zastosować odczulanie, czyli podanie alergikowi małych ilości alergenu., po to, aby organizm nauczył się go tolerować. Innym rozwiązaniem jest zażywanie leków, które łagodzą objawy alergii.

Reklama

Na początku wieku alergia była problemem zaledwie 1 % społeczeństwa. Obecnie choroby alergiczne należą do jednych z najczęściej występujących schorzeń współczesnej cywilizacji. Alergia nie jest poważną chorobą. Niemniej jednak jest chorobą, z którą nie łatwo żyć.