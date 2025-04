Dyskopatia to coraz bardziej powszechny problem, który dotyka coraz młodszych osób. Podpowiadamy, skąd się bierze dyskopatia kręgosłupa, na czym polega problem i co zrobić w razie ataku:

Reklama

Dyskopatia - na czym polega problem?

Między kręgami znajdują się dyski, fachowo nazywane krążkami międzykręgowymi. Jeżeli któryś z dysków ulegnie uszkodzeniu, jego wewnętrzna, miękka część wysuwa się i uciska na nerwy. Gdy problem dotyczy lędźwiowego odcinka kręgosłupa, możesz odczuwać:

silny ból w okolicach krzyża,

mrowienie lub drętwienie w pośladku czy nodze.

Co zrobić podczas ataku dyskopatii?

Pierwszy atak dyskopatii zwykle sam mija po kilku godzinach, czasem po paru dniach. By złagodzić dolegliwości, nie staraj się na siłę rozruszać obolałych kończyn czy pleców, lecz:

odpocznij w pozycji, która umożliwia odciążenie kręgosłupa – najlepiej kładąc się na płaskim, dość twardym podłożu w pozycji płodowej (czyli na boku, z nogami podciągniętymi w kierunku klatki piersiowej), na plecach z ugiętymi w kolanach nogami albo na brzuchu z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia;

– najlepiej kładąc się na płaskim, dość twardym podłożu w pozycji płodowej (czyli na boku, z nogami podciągniętymi w kierunku klatki piersiowej), na plecach z ugiętymi w kolanach nogami albo na brzuchu z rękami wyciągniętymi wzdłuż tułowia; poproś, aby ktoś z domowników robił ci zimne okłady – niech zmoczy ręcznik w bardzo zimnej wodzie, wyciśnie i od razu przyłoży ci do krzyża. By okład pozostawał ciągle chłodny, trzeba go zmieniać co 2–3 minuty (w sumie przez pół godziny). Zimno pomoże złagodzić ból, zmniejszy obrzęk i wrażliwość uciskanych przez dysk nerwów oraz spowolni rozwój stanu zapalnego;

– niech zmoczy ręcznik w bardzo zimnej wodzie, wyciśnie i od razu przyłoży ci do krzyża. By okład pozostawał ciągle chłodny, trzeba go zmieniać co 2–3 minuty (w sumie przez pół godziny). Zimno pomoże złagodzić ból, zmniejszy obrzęk i wrażliwość uciskanych przez dysk nerwów oraz spowolni rozwój stanu zapalnego; zastosuj leki przeciwbólowe, najlepiej takie na bazie ibuprofenu lub naproksenu, bo oprócz działania uśmierzającego ograniczają też stan zapalny. Jeżeli dolegliwości nie są zbyt silne, wystarczy, że zastosujesz miejscowo przeciwbólowy żel lub krem. Przy ostrym ataku dyskopatii skuteczniejsze będą jednak tabletki.

Co po ataku?

Jeżeli – mimo domowego leczenia – dolegliwości nie ustąpią w ciągu 3 dni, idź do lekarza pierwszego kontaktu. Zrób to też wtedy, gdy ataki dyskopatii nawracają, ból jest bardzo silny lub pojawia się niedowład kończyny. Internista da ci skierowanie do ortopedy lub neurologa. Specjalista zleci zapewne zrobienie zdjęcia RTG lub skieruje na rezonans magnetyczny. Po potwierdzeniu diagnozy ustali najlepszy dla ciebie rodzaj terapii.

Dowiedz się więcej o dyskopatii z naszego forum medycznego.

Czytaj także:

6 najczęstszych przyczyn bólu kolan

Skuteczny sposób na bóle pleców

Ganglion - co to takiego?

4 sposoby na uniknięcie halluksów

Reklama

Na podstawie artykułu z dwutygodnika "Przyjaciółka"