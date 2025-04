Jeśli cierpisz na bóle głowy, kłopoty ze wzrokiem, zaburzenia miesiączkowania, uciski w okolicy serca czy... uporczywe zaparcia i nie możesz zapanować nad tymi dolegliwościami, zastanów się w jakiej kondycji jest twój kręgosłup. Często bowiem to właśnie on w taki sposób daje znać o sobie. Wówczas zamiast szukać pomocy u okulisty, ginekologa czy kardiologa, trzeba będzie wybrać się do ortopedy.

Jakie objawy mogą świadczyć o problemach z kręgosłupem?

1. Zaburzenia widzenia

Mroczki przed oczami, rozmyty obraz lub ból gałki ocznej może wywoływać ucisk na nerwy spowodowany zmianami w kręgosłupie szyjnym.

Nasza rada: zacznij od wizyty u okulisty. Jeśli wykluczysz choroby narządu wzroku, zadbaj o szyjny odcinek kręgosłupa: korzystaj z poduszki ortopedycznej, jak najrzadziej schylaj głowę.

2. Ból klatki piersiowej

Może świadczyć o przeciążeniu odcinka piersiowego kręgosłupa np. na skutek długotrwałego unieruchomienia go w nachylonej pozycji. Dochodzi wówczas do podrażnienia nerwów.

Nasza rada: najpierw sprawdź, czy masz zdrowe serce. Nie garb się, nie schylaj na prostych nogach, często zmieniaj pozycję ciała.

3. Zaburzenia miesiączkowania

Bolesny okres mają często kobiety ze skręconą miednicą. Nieregularne miesiączki bywają zaś spowodowane tzw. hiperlordozą – kręgosłup w dolnej części jest bardziej zaokrąglony i uciska na macicę oraz jajniki.

Nasza rada: kilka razy dziennie przez około minutę stój przy ścianie idealnie wyprostowana. Często prostuj się siedząc na krześle i splataj ręce z tyłu oparcia.

4. Ból i drętwienie nogi

Ból i drętwienie nóg najczęściej wynika z przeciążenia odcinka lędźwiowego.

Nasza rada: podczas silnego bólu połóż się plecach z nogami zgiętymi lekko w kolanach. Nigdy nie obciążaj jednej strony kręgosłupa.

5. Wzdęcia i zaparcia

Przeciążenia w części lędźwiowej kręgosłupa mogą prowadzić ucisku na nerwy układu pokarmowego. Stąd kłopoty.

Nasza rada: unikaj pochylania tułowia. Głowę myj pod prysznicem w wyprostowanej pozycji, bez schylania się nad wanną. Śpij na sprężystym materacu o średniej twardości.

6. Drętwienie i bóle ręki

Zwykle promieniują od barku albo łokcia w dół. Może temu towarzyszyć także osłabienie czucia, problemy z chwytaniem drobnych przedmiotów. Wszystko to świadczy o przeciążeniach w odcinku szyjnym kręgosłupa.

Nasza rada: chroń szyję – nie przytrzymuj telefonu ramieniem, śpij na profilowanej poduszce, która podtrzymuje kark.

7. Bóle i zawroty głowy

Najczęściej są związane z odcinkiem szyjnym. Zwykle cierpią na nie osoby, które mają siedzącą pracę.

Nasza rada: Wyprostuj się, nie pochylaj nadmiernie głowy do przodu. Jeśli pracujesz przy komputerze, zadbaj, by monitor był na wprost twarzy, nie z boku. W pracy co jakiś czas poruszaj głową na boki, do tyłu. Rób przerwy sobie w pracy.

