Co robić, kiedy dopadnie cię ból krzyża? Doraźnie możesz sięgnąć po leki przeciwbólowe. Ale jeszcze lepiej (bo długofalowo) podziałają podane dalej metody na odciążenie kręgosłupa. Zobacz, co możesz robić, by w porę zapobiec bólowi pleców.

Poznaj 6 skutecznych sposobów na bóle krzyża:

1. Wykonuj proste ćwiczenia

Za każdym razem, gdy wstaniesz z krzesła czy fotela, zrób tzw. przeprost. Oprzyj dłonie z tyłu na biodrach i odchyl całe ciało wraz z głową możliwie daleko do tyłu (ale tak, by nie bolało!). Co najmniej kilka razy w ciągu dnia zrób skłon do przodu (kolana mogą być lekko ugięte). Nie napinaj przy tym mięśni pleców ani rąk. Opadając coraz niżej, wykonaj kilka wdechów i wydechów. Nie chodzi jednak o to, żebyś dotknęła dłońmi podłogi, ale o to by zwisały one luźno. To pozwoli zrelaksować się obolałym plecom.

2. Przyjmuj pozycję krzesełkową

Połóż się wygodnie na plecach obok dość wysokiego krzesła, fotela czy kanapy. Zegnij nogi w kolanach i biodrach tak, by pięty i całe łydki leżały na siedzisku. Powinnaś wyglądać tak, jakbyś siedząc na krześle przewróciła się do tyłu. Poleż w tej pozycji do czasu, aż poczujesz ulgę.

3. Wybierz się na basen

Wszelka gimnastyka w wodzie jest polecana osobom cierpiącym na bóle kręgosłupa, ponieważ woda przejmuje część masy ciała i obciążenia podczas ćwiczeń są znacznie mniejsze. Jeśli nie możesz skorzystać np. z aquaaerobiku, popływaj chociaż pół godziny dowolnym stylem. Może być m.in. żabka, bo korzystnie działa zarówno na kręgosłup szyjny, jak i lędźwiowy. Sprzyja bowiem prostowaniu pleców. Pamiętaj, by przerwać zajęcia w wodzie, po których ból narasta.

4. Weź długą, odprężającą kąpiel

Napełnij w połowie wannę wodą o temperaturze ok. 37 st. C. Dodaj olejku rozmarynowego lub lawendowego (7-10 kropli). Zanurz się w kąpieli na około 20 minut. Ciepło i olejek sprawią, że rozluźnią się mięśnie podtrzymujące kręgosłup.

5. Poddaj się masażowi

Rozgrzeje on i rozluźni przeciążone mięśnie. Jeśli robi go ktoś z domowników, powinien delikatnie rozcierać, okrężnymi ruchami, plecy po obu stronach kręgosłupa. W trakcie masowania może wcierać w twoją skórę przeciwbólowy żel lub maść (np. z ibuprofenem, naproksenem). Zrób automasaż. Zmocz duży ręcznik w ciepłej wodzie, odciśnij go i, trzymając za jego końce, przesuwaj nim po plecach jakbyś chciała się wytrzeć po kąpieli.

6. Pobalansuj na piłce

Jeżeli możesz, kup dużą piłkę rehabilitacyjną ( w sklepie ortopedycznym kosztuje ok. 50 zł). Siadaj na niej kilka razy w ciągu dnia i balansuj ciałem. To dobra gimnastyka dla pleców.

Na podstawie artykułu Beaty Prasałek z Poradnika Domowego