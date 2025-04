Raz zobaczone, na długo wbijają się w pamięć. Na samą myśl o nich dostajemy gęsiej skórki. Obrzydliwe nawyki są "wśród nas" i nic nie zapowiada, żeby w niedługim czasie miało się to zmienić.

Trudno w to uwierzyć, ale nadal niektórzy dorośli nie myją rąk po wyjściu z toalety (fuj!) czy publicznie obgryzają paznokcie (ohyda). To niestety nie tylko problem estetyczny - niektóre niehigieniczne nawyki jednej osoby mogą wpłynąć na pogorszenie zdrowia wielu ludzi! Poniżej znajdziecie 11 rzeczy, które naszym zdaniem zasługują na miano najbardziej obrzydliwych z nawyków. A może same dodałybyście coś do tej listy?



Który z nich obrzydza was najbardziej? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Naprawdę trudno wybrać najgorszy nawyk wśród długiej listy obrzydliwych rzeczy, które robią publicznie niektórzy ludzie. Dlatego decyzję w tej sprawie zostawiamy wam - zagłosujcie w naszej sondzie i wybierzcie ten, na myśl o którym robi wam się słabo z obrzydzenia. Czekamy na wasze głosy i komentarze!

