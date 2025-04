Moja 15-letnia córka już drugi raz zemdlała w szkole. Poza tym jest całkiem zdrowa. Czy powinnam zrobić jej jakieś badania?

Na pytanie odpowiada kardiolog Jaromir Furmaniuk

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Najczęściej w okresie pokwitania dziewczynkom zdarzają się podobne wypadki. Ważne są okoliczności zdarzenia: czy na przykład stało się to w dusznym lub zatłoczonym pomieszczeniu, czy może w czasie wysiłku (np. na lekcji wf). Proszę też wypytać córkę o towarzyszące omdleniu dolegliwości, takie jak przyspieszone bicie serca, zawroty głowy lub przygryzienie języka, a także czy pamięta zdarzenie i to, co działo się przed nim.

Proponowałbym kontakt z pediatrą, który oceni stan zdrowia córki i ewentualnie zaleci właściwe badania. Na szczęście w znakomitej większości wypadków objawy takie nie mają istotniejszych przyczyn. Warto jednak poważnie porozmawiać z córką, czy nie stosuje drastycznych diet, „dbając” o linię. Zdarza się również, że dzieci markują omdlenie, by uciec w ten sposób przed odpytywaniem czy klasówką.