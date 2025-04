Opryszczka narządów płciowych to wirusowa choroba weneryczna wywołana przez wirusa opryszki. W przeciwieństwie do opryszczki wargowej może być niebezpieczna dla zdrowia, dlatego warto wiedzieć jak rozpoznać jej objawy i jak najszybciej rozpocząć leczenie. Zobacz, co powinnaś wiedzieć o leczeniu opryszczki narządów intymnych.

Co wywołuje opryszczkę narządów płciowych?

Opryszczka narządów intymnych wywołana jest przez wirusa opryszczki HSV2. Wirus ten należy do tej samej grupy co wirus opryszczki na ustach (wirus HSV1), jednak konsekwencje zarażenia nim mogą być o wiele poważniejsze. Do zarażenia dochodzi najczęściej poprzez uprawianie stosunku seksualnego z osobą zarażoną. Do zarażenia może dojść także w czasie porodu naturalnego, gdy rodząca jest w trakcie aktywnej infekcji wirusem HSV2. W takim przypadku mówimy o zakażeniu wrodzonym dziecka.

Jak rozpoznać objawy opryszczki narządów płciowych?

Zmiany mają charakter wypełnionych płynem pęcherzyków, które z czasem pękają i łączą się, tworząc bolesne, sączące się ranki. Powstawaniu pęcherzyków często towarzyszy silny świąd i pieczenie, jednak zdarza się, że zmiany nie powodują żadnych dolegliwości. Zmiany opryszczkowe umiejscawiają się w obrębie narządów płciowych. Mogą to być:

u kobiet - wargi sromowe, pochwa, krocze, wewnętrzna strona ud, szyjka macicy, pośladki

- wargi sromowe, pochwa, krocze, wewnętrzna strona ud, szyjka macicy, pośladki u mężczyzn - żołądź, napletek, cewka moczowa.

Na czym polega leczenie opryszczki narządów płciowych?

W przypadku niewielkich zmian stosuje się preparaty osuszające i odkażające zmienionych chorobowo miejsca, a także leki przeciwwirusowe. W przypadku opryszczki narządów płciowych nie należy stosować antybiotyków (chyba, że doszło do nadkażenia bakteryjnego ranek), ponieważ wydłużają okres leczenia.

Leczenie ogólne, polegające na przyjmowaniu preparatów doustnych lub dożylnych stosuje się w przypadku uporczywych, nawracających zmian nie poddających się leczeniu miejscowemu. Polega na podawaniu leków przeciwwirusowych oraz suplementacji witaminami z grupy B.

