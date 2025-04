Opryszczka jest chorobą skóry. Najczęściej pojawia się na wargach, a wywołuje ją wirus Herpes Simplex. Zarazić można się nim drogą kropelkową lub przez kontakt fizyczny, zwłaszcza gdy dotykamy świeżych pęcherzyków, całując chorą osobę, pijąc z tego samego kubka czy używając jej ręcznika. Wirus opryszczki wnika przez skórę lub błonę śluzową do komórek nerwowych. Jeśli raz przedostanie się do organizmu, pozostaje tam na zawsze.

Kiedy wirus się ujawnia

Utajony wirus nie powoduje żadnych dolegliwości, ujawnia się dopiero, gdy zaistnieją sprzyjające warunki. Najczęściej dzieje się tak, gdy spada odporność organizmu. Opryszczkę mogą więc wywołać: infekcje (np. przeziębienie lub grypa), miesiączka, stres, przemęczenie, odchudzanie się, skaleczenie wargi, działanie promieni słonecznych, wyziębienie organizmu. Czynników ryzyka jest tak wiele, że trudno uchronić się przed uaktywnieniem wirusa. Można natomiast zmniejszyć częstotliwość zachorowań, wzmacniając układ odpornościowy.

Jak skutecznie leczyć

Stosuj specjalne preparaty. Niektóre z nich zawierają acyklowir, czyli substancję, która hamuje namnażanie się wirusa i łagodzi powstałe zmiany.

1. Zovirax (ok. 12 zł), Herpex

(ok. 8 zł). Terapię rozpocznij, gdy pojawią się pierwsze objawy. Smaruj usta co 4 godz. przez 5 dni.

2. Argol Virin (ok. 12 zł) jest kompozycją olejków eterycznych, które niszczą błonę komórkową wirusa.

3. Płyn Sonol (ok. 7 zł) zawiera silnie dezynfekujący tymol, który ochładza i znieczula.

4. Składnikiem Erabazanu (ok. 18 zł) jest dokonazol, substancja, która zapobiega wnikaniu wirusa do wnętrza zdrowej komórki. Preparat skraca czas trwania opryszczki, zmniejsza ból.

Domowe sposoby

Czasem pomaga smarowanie pęcherzyków opryszczki pastą do zębów lub mieszanką rozdrobnionej aspiryny z odrobiną

wody.