Kiedy oglądasz amerykańskie filmy i sceny, w których bohaterowie po 12-godzinnej pracy w stresie, wracają do domu, zdzierają z siebie drogie ubrania i uprawiają dziki seks na kuchennym stole, myślisz sobie: coś ze mną nie tak. Bo tobie po całym dniu harówki udaje się ledwie coś zjeść, dotrzeć do kanapy i usnąć w trakcie filmu. Brak ochoty na seks związany z przemęczeniem to jednak jeszcze żaden problem.

Siedem razy po dwa razy i dwa razy raz po raz...

Badania pokazują, że przeciętny Polak/Polka są ogólnie zadowoleni ze swojego życia erotycznego. Tyle, że nie wynika ono z wyczynów, jakich dokonujemy w sypialniach, lecz naszych marnych względem seksu oczekiwań. Statystycznie uprawiamy seks raz w tygodniu, w weekend, po wieczornym filmie, przy zgaszonym świetle. Średnio zbliżenie trwa 13 minut.

Są zatem między nami w tym względzie spore różnice. I gdy jedna z nas może uprawiać seks nawet kilka razy dziennie, dla innej razy w tygodniu nie będzie za rzadko. Szczególnie jeśli do tej pory nie byłaś przesadnie skłonna do łóżkowych igraszek.

Całkowity brak zainteresowania seksem, szczególnie w młodym wieku, może jednak świadczyć o tym, że coś złego dzieje się z twoim organizmie.

Przyczyn spadku libido może być wiele:

urodzenie dziecka

starzenie się i malejące poziomy hormonów odpowiadających za popęd

zmęczenie

długotrwały stres

cykl miesięczny w życiu kobiety

stosowanie antykoncepcji hormonalnej

czy niedoczynność tarczycy

Np. jedną z najczęstszych przyczyn wahań apetyt na seks są różne fazy cyklu miesiączkowego. W trakcie pierwszej fazy cyklu w twoim organizmie przeważają estrogeny i masz większą ochotę na seks. Natomiast po owulacji wzrasta poziom progesteronu, który wycisza libido. Tuż przed miesiączką libido niemal zanika.

A może to Hashimoto?

Jeśli jednak nie mieścisz się w żadnej z powyższych grup, a jednak twój apetyty na seks sięgnął zera, jest wielce prawdopodobne, że cierpisz na Hashimoto.

Ta choroba, zwana inaczej zapaleniem tarczycy może bowiem rozwijać się przez wiele lat niemal bezobjawowo. A gdy pojawią się już objawy, trudno czasami odnieść je do chorej tarczycy.

Możesz np.:

czuć się ciągle zmęczona i senna

mieć huśtawkę nastrojów lub ciągłego doła

twoje miesiączki stałą się bardziej obfite

masz trudności z koncentracją i zapamiętywaniem

zaczęły ci wypadać włosy

zaczęłaś marznąć

pojawiły się u ciebie zaparcia albo przeciwnie biegunki

miewasz coraz częstsze bóle mięśni i stawów

wzrósł ci poziom cholesterolu

tyjesz, choć się nie objadasz

czasami masz zaburzenia owulacji, kłopoty z zajściem w ciążę oraz poronienia.

A przede wszystkim tracisz ochotę na seks! Nic nie jest w stanie pobudzić twojego libido, bo poziom hormonów, które je aktywizują też spadł niemal do zera. Czujesz się trochę bezpłciowo. Nie tylko nikt cię nie pociąga, ale ty sama przestajesz postrzegać siebie jako obiekt seksualny, czyli osobę, która mogłaby i chciała wzbudzić pożądanie.

Dlatego Hashimoto tak często mylone jest z innymi chorobami, np. depresją, uczuleniami czy nadwrażliwością na pokarmy takie jak gluten lub mleko. Eliminacja ich z diety nic jednak wtedy nie da. A obniżone libido nie jest po prostu oziębłością.

Hashimoto, czyli co?

Hashimoto daje objawy podobne do niedoczynności tarczycy. Choć jest zdecydowanie inną chorobą. Należy do chorób tzw. autoimmunogicznych, czyli takich, kiedy z nieznanych przyczyn układ odpornościowy rozpoznaje białka tarczycowe jako wrogie i zaczyna je niszczyć, upośledzając aktywność enzymu odpowiedzialnego za syntezę hormonów tarczycy.

Bywa, że Hashimoto towarzyszy powstanie tzw. wola. Tarczyca staje się wtedy twarda, spoista, nierówna. Częściej jednak zanika.

Podejrzewa się, że Hashimoto może mieć związek z osłabieniem odporności na skutek:

przewlekłego stresu

problemów psychicznych

ciągłego przemęczenia

infekcji

Ważne! Hashimoto częściej atakuje kobiety niż mężczyzn. Częściej wykrywa się je u osób, które mają w rodzinie osoby lub same już walczą z inną chorobą autoimmunologiczną, np. łuszczycą, reumatoidalnym zapaleniem stawów, bielactwem czy cukrzycą typu 1. Jest uznawane za chorobę rodzinną.

Na szczęście, Hashimoto zazwyczaj można zdiagnozować za pomocą prostych badań. Jeśli objawy wymienione wyżej pasują do twojego stanu, zgłoś się do endokrynologa. On skieruje cię na badania:

oznaczenie hormonów TSH (to podstawa)

USG

T3 i T4

Badanie TSH pokaże poziom hormonu tyreotropowego we krwi. Hormon ten jest wydzielany przez przysadkę, a jego stężenie rośnie, gdy produkuje za mało hormonów. Jeśli będziesz miała Hashimoto, poziom TSH będzie podwyższony. W tym czasie T3 i T4 będą na obniżonym poziomie.

Z kolei USG pokaże rozmiar gruczołu, zmiany w jego strukturze (widoczna będzie zmniejszona tzw. echogeniczność), pozapalne guzki czy zrosty.

Jeśli wyniki będą niejednoznaczne, lekarz skieruje cię na dodatkowe badania, np. oznaczenie przeciwciał. Może też zalecić biopsję cienkoigłową, żeby ustalić, jaki jest charakter guzków. I w zależności od stopnia zniszczenia tarczycy zaleci odpowiednie leczenie.

Jeśli zatem:

w twojej rodzinie były choroby autoimmunologiczne

nie miałaś operacji tarczycy

nie bierzesz leków na niedoczynność tarczycy

nie byłaś leczona jodem radioaktywnym

masz podwyższony poziom TSH przy prawidłowym lub obniżonym poziomie T3 ( trójjodotyroniny) i T4 (tyroksyny)

Prawdopodobnie masz Hashimoto.

Jak pokonać Hashimoto i zwiększyć libido?

Niestety, raz zniszczona tarczyca, nie zregeneruje się jak wątroba. Bezpowrotnie będzie zanikać. Czeka cię prawdopodobnie leczenie do końca życia, czyli leczenie objawowe, a nie zwalczenie przyczyn, które wywołały chorobę. Terapia nie jest jednak uciążliwa. Gdy zaczniesz uzupełniać hormony tarczycy, wszystkie parametry życiowe wrócą do normy, w tym także ochota na seks.

