Tasiemce to robaki płaskie, których formy dorosłe szczególnie upodobały sobie układ pokarmowy człowieka. Poszczególne gatunki tasiemców różnią się od siebie wieloma cechami. Niektóre z nich mogą żyć w przewodzie pokarmowym człowieka nawet przez 25 lat!

Tasiemiec - rodzaje:

uzbrojony,

nieuzbrojony,

bąblowcowy,

karłowaty

bruzdogłowiec szeroki.

Pasożyt ten wywołuje u człowieka chorobę nazywaną tasiemczycą. Trudno ją wykryć, bo długo nie daje żadnych objawów.

W zależności od rodzaju pasożyta, człowiek nim zakażony może odczuwać różne dolegliwości.

Zaniepokoić powinny takie objawy, jak:

nadpobudliwość nerwowa,

osłabienie,

chudnięcie,

zaparcia,

zawroty głowy,

nudności i wymioty,

ból w nadbrzuszu.

Do zakażenia tasiemcem nieuzbrojonym dochodzi w wyniku spożywania zainfekowanego, niedogotowanego mięsa wołowego.

Diagnostyka opiera się głównie na badaniu koproskopowym (badaniu kału). Podczas takiego badania poszukuje się poszczególnych członów tasiemca (proglotydów) lub jaj. Jaja tasiemca wykrywa się rzadko, a na ich podstawie nie można powiedzieć, czy chory jest zarażony tasiemcem uzbrojonym, czy nieuzbrojonym.

We wczesnym okresie choroby człony i jaja tasiemca nie są w kale wykrywane. Wykrywa się, wtedy swoiste antygeny tasiemca (koproantygeny). Oprócz badania kału i fragmentów wydalonego pasożyta dużą skutecznością charakteryzuje się badanie wymazu z odbytu.

Dla człowieka niebezpieczne są zarówno jaja tasiemca, jak i jego larwy (wągry). Bardzo groźna jest inwazja larw zwana cysticerkozą lub wągrzycą (objawy wągrzycy to zaburzenia pamięci, omamy, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia ze strony układu pokarmowego).

Larwy mogą umiejscawiać się w różnych miejscach organizmu: mięśniach, sercu, płucach, otrzewnej, tkance podskórnej, ośrodkowym układzie nerwowy. Dają tym samym niejednorodne objawy chorobowe i wiążą się z poważnymi następstwami (zwłaszcza wągrzyca mózgu lub oka).

Wykrywanie inwazji jelitowej tasiemcem uzbrojonym jest bardzo podobne do tego wykonywanego w przypadku podejrzenia obecności tasiemca nieuzbrojonego. Poszukiwane są proglotydy tasiemca lub jego jaja. Wykonuje się też czasami test do wykrywania koproantygenów.

Diagnostyka cysticerkozy opiera się na wykonaniu biopsji larw umiejscowionych podskórnie (jeżeli larwy są widoczne). Inne badania, które mogą służyć do postawienia diagnozy w tym wypadku to: badania obrazowe, serologiczne i ocena płynu mózgowo-rdzeniowego. Tomografia komputerowa (TK) czy rezonans magnetyczny (MR) są niezwykle użyteczne. Oprócz wykrycia larwy pozwalają ocenić też zmiany chorobowe.

Larwy umiejscowione w oku można wykryć oftalmoskopem.

Tym gatunkiem tasiemca można zarazić się poprzez spożywanie surowych, niewłaściwie przygotowanych ryb.

Objawy towarzyszące chorobie to:

objawy jelitowe,

ogólne osłabienie,

spadek masy ciała,

niedokrwistość megaloblastyczna (niedobarwliwa).

Rozpoznanie można postawić u osoby, która przebywała na terenach, gdzie zakażenie występuje lub jadła surowe ryby. Pomocne w ustaleniu diagnozy bywa wystąpienie dodatkowo anemii. Podstawowym badaniem diagnostycznym, w tej chorobie, jest badanie kału. Poszukuje się podczas niego charakterystycznych jaj robaka i jego części

Tasiemcem bąblowcowym możemy zarazić się poprzez drogę pokarmową, w wyniku spożycia zanieczyszczonej jajami pasożyta żywności. Psy są jednymi z żywicieli tasiemca bąblowcowego, dlatego brak odpowiedniej higieny podczas kontaktu z zakażonym zwierzęciem może doprowadzić do infekcji.

Objawy choroby są bardzo różne, w zależności od tego, gdzie umiejscowi się larwa (bąblowica płuc, mózgu, wątroby itd.). Larwy w organizmie człowieka, tworzą cysty (torbiele).

Diagnostyka w tym wypadku opiera się na różnych metodach. Bardzo pomocne bywa badania parazytologiczne i histopatologiczne płynu z cyst. Używa się do niego materiałów pooperacyjnych lub uzyskanych z biopsji. Do oceny torbieli można zastosować badania obrazowe (TK, MR, USG). Badania serologiczne również są wykorzystywane w diagnostyce (ELISA, immunoelektroforeza). Często mogą one jednak dawać wyniki fałszywie ujemne lub fałszywie dodatnie. Z tego powodu do ostatecznego potwierdzenia stosuje się więcej niż jedną technikę.

Zwykle osoby zarażone tasiemcem dostają od lekarza leki na odrobaczanie. Mają działanie paraliżujące na pasożyta. W efekcie odczepia się on i zostaje wydalony z kałem. W przypadku stwierdzenia obecności wągrów (larw tasiemca), stosuje się leczenie chirurgiczne. Również interwencja chirurga jest niezbędne, gdy tasiemiec znajduje się poza jelitem.

W celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia tasiemcem należy:

nie jeść surowych lub niedosmażonych (niedogotowanych) mięs,

przestrzegać zasad higieny,

odrobaczać zwierzęta domowe i zachowywać czystość ich sierści oraz posłań.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.05.2017.

