Goździki to naturalny środek wspomagający leczenie zakażenia pasożytami, takimi jak owsiki. Niektóre osoby chętnie stosują domowe babcine sposoby na pasożyty, jednak trzeba wiedzieć, że jest mało dowodów naukowych na ich skuteczność. W przypadku podejrzenia infekcji pasożytami, przede wszystkim powinniśmy udać się do lekarza. Domowe środki zaradcze, takie jak goździki, mogą stanowić leczenie uzupełniające.

Goździki to ususzone pąki goździkowca korzennego (łac. Syzygium aromaticum). Jest to aromatyczna przyprawa, ale też środek leczniczy. Goździki mają wiele właściwości korzystnych dla zdrowia. Mogą działać:

przeciwpasożytniczo,

grzybobójczo,

przeciwzapalnie,

przeciwbakteryjnie,

przeciwwirusowo,

przeciwbólowo,

znieczulająco,

owadobójczo,

przeciwalergicznie.

Właściwości lecznicze goździków to w dużej mierze zasługa głównego składnika aktywnego przyprawy – eugenolu. Jest to bezbarwna, oleista substancja nadająca roślinie charakterystyczny zapach, jest to główny składnik olejku goździkowego. W badaniach donoszono, że eugenol pomaga likwidować pasożyty wywołujące lambliozę (giardiozę), leiszmaniozę, włośnicę, trypanosomozę czy schistosomatozę.

Eugenol jest obecny nie tylko w goździkach (chociaż są one jego głównym źródłem), ale też w cynamonie, imbirze, kurkumie i gałce muszkatołowej. Zawartość eugenolu w goździkach waha się od 45 do 90%. Eugenol jest uznany przez WHO za bezpieczny dla zdrowia.

Trzeba podkreślić, że w badaniach jest wykorzystywany eugenol, a nie goździki. Większość doświadczeń jest przeprowadzana w warunkach laboratoryjnych. Nie zawsze też efekty były zadowalające, np. udało się zaobserwować jedynie ograniczenie ilości danego pasożyta. Dlatego stosowanie goździków na pasożyty należy uznać za naturalną metodę wspomagającą leczenie infekcji pasożytami. Zawsze jeśli podejrzewamy zakażenie robakami, trzeba udać się do lekarza i wykonać zalecone badania diagnostyczne. Objawy, które mogą wskazywać na obecność pasożytów w organizmie, to:

bóle brzucha,

nudności lub wymioty,

biegunki,

wzdęcia,

zmiany apetytu (brak chęci jedzenia lub zwiększony apetyt),

anemia,

osłabienie,

bladość,

zmiany skórne,

zaburzenia snu.

Infekcje pasożytnicze początkowo na ogół nie powodują żadnych wyraźnych objawów.

Aby pozbyć się pasożytów jelitowych, można goździki jeść na surowo. Pół łyżeczki zmielonych goździków dodaj do wody i wypijaj na czczo. Można też przyrządzić napar z goździków. Dwie łyżeczki zmiażdżonych goździków zalej 200 ml wrzątku. Pij 2-3 razy dziennie przez kilka dni. Należy pamiętać, że goździki są lekko toksyczne. Nie można stosować ich zbyt długo i w nadmiernej ilości. Mogą rozrzedzać krew i zwiększać ryzyko krwawień.

Innym sposobem na pasożyty jest przyjmowanie doustne olejku goździkowego w postaci rozcieńczonej. Jednak stosować go trzeba ostrożnie i krótko, ponieważ w nadmiarze prowadzi do zatrucia. Może uszkadzać wątrobę. Musi to być olejek najwyższej jakość, naturalny. Najlepiej wcześniej poradzić się lekarza.

Aby wzmocnić przeciwpasożytnicze działanie goździków, można przyjmować je wraz z marchewką i czosnkiem. Czosnek to popularny środek, który jest polecany na robaki. Według niektórych może pomóc w zwalczaniu owsików, glisty ludzkiej i niektórych nicieni. Mówi się, że czosnek zabija nie tylko dorosłe osobniki owsików, ale też ich jaja. Marchew może działać przeciwpasożytniczo na zasadzie wypychania robaków z jelit. Warzywo posiada dużo błonnika i sprzyja regularnym wypróżnieniom.

Składniki na miksturę z goździkami, marchwią i czosnkiem na pasożyty:

3 łyżki drobno startej surowej marchwi,

szczypta zmielonych goździków,

posiekany ząbek czosnku,

odrobina miodu (opcjonalnie).

Wymieszaj wszystkie składniki. Spożywaj na czczo. Popijaj szklanką letniej wody. Kurację można stosować do 7 dni.

Popularną metodą na pasożyty jest wypijanie mieszanki goździków i siemienia lnianego. Aby ją przygotować, zmiel 10 łyżek siemienia lnianego i 1 łyżkę goździków. Przez 3-7 dni codziennie na czczo spożywaj dwie łyżki mikstury zalane szklanką letniej wody.

Goździki nie są najpopularniejszym środkiem na robaki. Inne domowe sposoby na pasożyty to:

picie ziół takich jak piołun i wrotycz – uważaj: mogą powodować groźne skutki uboczne, nie wolno stosować ich u dzieci,

– uważaj: mogą powodować groźne skutki uboczne, nie wolno stosować ich u dzieci, nasiadówki – polecane przede wszystkim na objawy wywołane przez pasożyty, tj. swędzenie okolic odbytu,

– polecane przede wszystkim na objawy wywołane przez pasożyty, tj. swędzenie okolic odbytu, picie octu jabłkowego – pij codziennie przez kilka dni szklankę wody z 1 łyżką octu po głównych posiłkach,

– pij codziennie przez kilka dni szklankę wody z 1 łyżką octu po głównych posiłkach, kuracja pestkami dyni – spożywaj 2 łyżki świeżych pestek dyni bez łupin na czczo,

– spożywaj 2 łyżki świeżych pestek dyni bez łupin na czczo, wymiana pościeli i ręczników ; brudne powinny być uprane w maksymalnej temperaturze,

; brudne powinny być uprane w maksymalnej temperaturze, zmiana piżamy i bielizny,

odkurzenie wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, zmycie podłóg,

wszystkich pomieszczeń mieszkalnych, zmycie podłóg, krótkie obcięcie paznokci ,

, unikanie obgryzania paznokci i wkładania rąk do ust,

i wkładania rąk do ust, codzienne mycie okolic odbytu ciepłą wodą z mydłem.

Leczenie zakażenia pasożytami często bywa trudne, dlatego warto przede wszystkim im zapobiegać, poprzez właściwą higienę, częste mycie rąk, mycie owoców i warzyw przed spożyciem oraz unikanie wkładania rąk do ust.

