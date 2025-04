Pharmaceris B – dermokosmetyki dla dzieci i niemowląt

NOWOŚĆ! Bezpieczny krem ochronny do twarzy dla dzieci SPF 50+ polecany jest do codziennej ochrony delikatnej skóry dzieci i niemowląt od 1. dnia życia. Krem chroni skórę dzieci przed intensywnym nasłonecznieniem i czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zimno czy wiatr. Rekomendowany jest również dla skóry atopowej, nadwrażliwej i podatnej na alergię na promienie słoneczne oraz filtry chemiczne. Preparat tworzy na powierzchni skóry ekran mineralny, zmniejszając ryzyko przenikania w głąb skóry szkodliwego promieniowania UVA i UVB. Minimalizuje powstawanie uszkodzeń i poparzeń słonecznych. Krem w znacznym stopniu neutralizuje wolne rodniki odpowiedzialne za reakcje fotouczulające i hamuje skłonności do alergii, podrażnień, świądu oraz wyprysków słonecznych. Higroskopijne cząsteczki wspomagają regenerację naskórka, likwidują objawy ściągnięcia i napięcia skóry oraz chronią ją przed wysuszeniem. Naturalnym efektem zastosowania filtrów mineralnych jest pozostawienie na skórze cienkiej, białej warstwy ochronnej.

