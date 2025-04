Wybór mebli do pokoju dla dziecka z alergią

Rodzice wybierając meble do dziecięcego pokoju przede wszystkim zwracają uwagę na to, aby miały one ładną prezencję i były wykonane z bezpiecznych materiałów. Oczywiście jest to prawidłowe rozumowanie, gdyż pokój malucha powinien być kolorowy i bezpieczny, jednak przy wyborze mebli warto także kierować się funkcjonalnością. Meble powinny posiadać jak najwięcej szuflad i szafek, tak aby większość rzeczy była schowana i nie narażona na osiadanie kurzu. Jeżeli kupujemy meble lakierowane czy malowane to należy zwrócić uwagę, aby były one pokryte ekologicznymi farbami i lakierami.

Reklama

Elementy wystroju pokoju małego alergika

Na podłogę w pokoju alergika warto położyć wykładzinę o krótkim włosiu lub kilka niewielkich dywanów. Takie rozwiązanie pomoże utrzymać podłogę w czystości. Dywany o długim włosiu znacznie trudniej odkurzyć i szybciej rozwijają się w nich roztocza. Jeżeli chodzi o zabawki to należy zrezygnować z tak zwanych pluszaków, gdyż bardzo szybko osiada na nich kurz i ciężko je czyścić.

Oczyszczacz powietrza Duux/ fot. materiały prasowe babymama.pl

Oczyszczacze powietrza

W pokoju alergika warto także umieścić oczyszczacz powietrza. Obecnie dostępne są bardzo ciekawe modele, które można dopasować do wystroju pokoju. Już niewielkie urządzenie potrafi dobrze oczyścić pokój nawet o powierzchni 20m2. Jeżeli ma on być ustawiony w dziecięcym pokoju warto wybrać model, który posiada lampkę nocną i ciekawy design. Dostępne są także oczyszczacze, które posiadają funkcję nawilżania powietrza i pojemnik na olejki eteryczne.

Ciekawym rozwiązaniem jest zainstalowanie sytemu oczyszczania powietrza w domu lub w mieszkaniu, jednakże najlepiej zrobić to w trakcie remontu lub uwzględnić ten system w trakcie planowania projektu domu.

Oczyszczacz powietrza Duux dostępny jest pod adresem babymama.pl

Źródło: materiały prasowe Pawłowska Media/ (dr)

Reklama

Zobacz także: Alergia – jak ją rozpoznać?