Pharmaceris R dla skóry z trądzkiem różowatym

HYDRO-ROSALGIN Multikojący krem do twarzy dla skóry tłustej, mieszanej i wrażliwej z trądzikiem różowatym SPF 15 – nie tylko łagodzi rumień i podrażnienia, ale też reguluje wydzielanie sebum. W kremie zastosowano niacynamid w stężeniu 2%, szczególnie wskazany przy wspomaganiu leczenia trądzika różowatego i jego objawów. Działa on wielokierunkowo. Wpływa korzystnie na produkcję ceramidów wzmacniając barierę lipidową naskórka oraz zmniejsza zaczerwienienia i tendencję do nadwrażliwości skóry na czynniki zewnętrzne. Wykazuje działanie antybakteryjne i przeciwzapalne, zapobiegając powstawaniu zmian grudkowo-krostkowych i ich nawrotom. Zmniejsza nadmierną produkcję sebum oraz zwęża pory. Połączenie sylimaryny z kwasem hialuronowym neutralizuje natomiast wolne rodniki oraz długotrwale utrzymuje równowagę hydrolipidową naskórka. Alantoina ma właściwości kojące podrażnienia oraz łagodzące rumień. Pojemność: 30 ml

