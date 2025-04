Spis treści:

Izotretynoinę zaliczamy do pochodnych związków witaminy A, do retinoidów. Jest to substancja stosowana w leczeniu różnych odmian trądziku. Jest uważana za najskuteczniejszy lek na jego ciężkie odmiany. Wskazaniami do stosowania są:

trądzik guzkowy, skupiony, cystowy,

trądzik z ryzykiem powstania blizn,

trądzik niepoddający się leczeniu antybiotykiem.

Dokładny mechanizm działania izotretynoiny nie jest znany, jednak wiadomo, że lek zmniejsza gruczoły łojowe, działa przeciwzapalnie, hamuje wydzielanie łoju i rozwój bakterii z grupy Propionibacterium acnes, które przyczyniają się do rozwoju trądziku.

Kuracja przeciwtrądzikowa z zastosowaniem izotretynoiny trwa 16-24 tygodni. Lek jest dostępny wyłącznie na receptę.

W niniejszym artykule poruszono możliwy szkodliwy wpływ izotretynoiny na organizm człowieka.

Podczas doustnego leczenia izotretynoiną (np.Izotekiem) pacjent podpisuje oświadczenie, że m.in. został poinformowany o możliwych skutkach ubocznych terapii. Jednym z nich jest teratogenność, czyli powodowanie wad rozwojowych płodu.

Skutki uboczne, które pojawiają się często przy kuracji izotretynoiną, to m.in.:

suchość ust – podczas leczenia konieczne jest stosowanie pomadek ochronnych,

– podczas leczenia konieczne jest stosowanie pomadek ochronnych, suchość oczu – wrażliwość na światło dzienne oraz pogorszenie się widzenia w nocy,

– wrażliwość na światło dzienne oraz pogorszenie się widzenia w nocy, krwawienie z nosa,

wrażliwość skóry na promieniowanie UV – w trakcie kuracji zabronione jest opalanie się na słońcu oraz korzystanie z solarium; w przypadku gdy dana osoba zmuszona jest przebywać na słońcu, musi używać kremów ochronnych z wysokim filtrem UV,

– w trakcie kuracji zabronione jest opalanie się na słońcu oraz korzystanie z solarium; w przypadku gdy dana osoba zmuszona jest przebywać na słońcu, musi używać kremów ochronnych z wysokim filtrem UV, wypadanie i łamanie się włosów – ważna jest pielęgnacja włosów odpowiednimi szamponami,

– ważna jest pielęgnacja włosów odpowiednimi szamponami, wysypka skórna,

ból głowy,

bóle mięśniowe,

bóle stawów,

ból pleców,

świąd,

zaburzenia różnych parametrów w badaniach laboratoryjnych, np. zwiększenie stężenia glukozy we krwi, obniżenie liczby neutrofilów, może pojawić się niedokrwistość, zwiększenie aktywności aminotransferaz i inne nieprawidłowości.

Większość działań niepożądanych ustępuje w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu.

Przyjmowanie izotretynoiny może wiązać się z występowaniem skutków ubocznych dotyczących psychiki. Mogą pojawić się:

zmiany nastroju,

smutek,

agresja,

osłabienie,

brak motywacji,

senność,

depresja,

lęk.

Izotretynoina może obciążać pracę wątroby. Szacuje się, że ok. 15% osób przyjmujących lek ma nieprawidłowości w próbach wątrobowych. Przypadki uszkodzenia wątroby spowodowane izotretynoiną są bardzo rzadkie. Na ogół są to zapalenia wątroby z minimalnymi objawami lub bez objawów. Nie ma doniesień o ciężkim uszkodzeniu tego narządu w wyniku stosowania leku, co może wynikać też z tego, że pacjenci podlegają kontroli czynności wątroby podczas kuracji, a w razie zagrożenia lek jest wcześniej odstawiany.

Osoby, które mają przewlekłą chorobę wątroby lub nadużywają alkoholu, nie powinny stosować izotretynoiny. Przed kuracją, w jej trakcie i po niej należy kontrolować czynność wątroby poprzez zalecone badania laboratoryjne.

Co 2-3 miesiące należy kontrolować poziom enzymów wątrobowych, tj:

ALT (aminotransferaza alaninowa),

AST (aminotransferaza asparaginowa).

Do badań kontrolnych należy również zaliczyć poziom cholesterolu i trójglicerydów.

Podczas leczenia zabronione jest spożywanie alkoholu.

Poza obciążeniem wątroby dochodzi też do częstych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Mogą pojawić się bóle brzucha oraz „przelewanie się” w jelitach, zaparcia, biegunki.

Pacjenci, którzy mają zdiagnozowaną cukrzycę, muszą zachować ostrożność, ponieważ lek zwiększa poziom cukru.

Izotretynoina stosowana długotrwale ma niekorzystny wpływ na kości. Może powodować przerosty i inne zmiany kostne. W badaniach na zwierzętach lek wykazywał silne działanie osteoporotyczne, co oznacza, że zwiększał ryzyko złamań (u ludzi to działanie okazywało się łagodniejsze).

Taki efekt wynika z negatywnego wpływu izotretynoiny na działanie witaminy D. Dlatego przed kuracją zaleca się unormowanie poziomu tej witaminy (u większości z nas występuje jej niedobór). Kiedy lekarz przepisał duże dawki izotretynoiny, stężenie witaminy D powinno być również kontrolowane podczas terapii.

W trakcie kuracji można zaobserwować częste bóle pleców, kłucia w klatce piersiowej. Pojawiają się też bóle mięśni. Spowodowane jest to zwiększeniem kinazy kreatynowej w surowicy. Szczególnie dotyczy to osób uprawiających intensywny wysiłek fizyczny.

Osoby, które uprawiają sport, powinny zmniejszyć swoją aktywność podczas przyjmowania leku.

Izotretynoina może powodować stany zapalne w obrębie układu moczowego. Do częstych skutków ubocznych stosowania tego leku należą również krwiomocz oraz białkomocz.

Leczenie izotretynoiną należy podejmować tylko i wyłącznie pod opieką lekarza i zgodnie z jego zaleceniami. Przed podjęciem decyzji o leczeniu tym lekiem należy spróbować kuracji antybiotykiem oraz maściami do leczenia miejscowego.

Przeciwwskazaniami do stosowania izotretynoiny są:

ciąża,

podejrzenie ciąży lub możliwość zajścia w ciążę,

karmienie piersią,

uczulenie na izotretynoinę, orzeszki ziemne, soję lub którykolwiek ze składników leku,

choroby wątroby,

bardzo duże stężenie lipidów we krwi (np. wysokie stężenie cholesterolu lub trójglicerydów),

bardzo duże stężenie witaminy A w organizmie (hiperwitaminoza A),

leczenie tetracyklinami (antybiotyk stosowany m.in. w leczeniu trądziku).

Wykorzystano fragmenty artykułu Krzysztofa Mikiecika, którego treść została pierwotnie opublikowana 12.02.2014.

