Mleko migdałowe - walory zdrowotne

W diecie człowieka powinno znaleźć się miejsce dla różnych produktów, gdyż tylko wtedy możliwe jest zaopatrzenie organizmu we wszystkie niezbędne składniki odżywcze. Warto, aby w naszym jadłospisie zagościły także migdały, nie tylko w formie naturalnej, ale również samodzielnie przygotowanym z nich mleku, które raz na jakiś czas może stać się alternatywą dla każdego innego mleka.

Walory migdałów

Pestki migdałowca zawierają wiele cennych substancji. Są bogatym źródłem wapnia i magnezu. Znajdziemy w nich także cynk, potas i fosfor. Migdały zawierają także witaminę E i nienasycone kwasy tłuszczowe. Zatem migdały są polecane w zdrowej diecie, jeśli chcemy ustrzec się przed:

chorobami serca i naczyń krwionośnych

wysokim cholesterolem

poprawić swoją odporność

polepszyć kondycję umysłową

szybkim starzeniem się skóry

powstawaniem zmian skórnych

wypadaniem włosów

kruchością paznokci

a nawet zmniejszyć objawy zgagi.

Mleko z migdałów

Jest to wartościowy napój, co prawda nie aż tak bardzo jak same migdały, ale stanowi zdrową, lekką alternatywę dla mleka zwierzęcego i sojowego. Zawiera nieco mniej substancji odżywczych niż migdały w całości. Nie zawiera cholesterolu, ani alergenów w postaci kazeiny, czy białek sojowych. Ma przyjemny orzechowy smak i aromat. To bardzo delikatne mleko, które można wykorzystać do przygotowywania deserów mlecznych, koktajli, kaszek dla dzieci, dodawać do kawy lub herbaty, a także budyni, sosów i zup. Gotowe mleko migdałowe jest dostępne w sklepach ze zdrową żywnością lub za pośrednictwem internetu, ale również możemy wykonać je samodzielnie.

Jak samodzielnie zrobić mleko migdałowe?

Potrzebne składniki na przygotowanie około 1 litra mleka:

szklanka migdałów

3 lub 4 szklanki wody

Przygotowanie:

1. Migdały umieszczamy w garnku, zalewamy wodą źródlaną i pozostawiamy na noc (minimum 8 godzin) w chłodnym, ciemnym miejscu.

2. Rano odcedzamy pestki, przekładamy je do blendera, zalewamy 3 szklankami wody źródlanej (lub czterema, w zależności jaki esencjonalny chcemy napój) i miksujemy przez 5-7 minut.

3. Cedzimy mleko przez złożoną na pół cienką ściereczkę lub duży płat 3-warstwowej jałowej gazy (sito ma za duże oczka i może nam przepuścić drobinki zmielonych migdałów).

4. Ściereczkę lub gazę w tym celu mocujemy na słoju lub na innym wysokim naczyniu np. za pomocą sznurka lub kilku gumek recepturek i przelewamy powoli mleko. Na sam koniec dokładnie wyciskamy ściereczkę z rozdrobnionymi migdałami.

5. W razie potrzeby mleko dosładzamy np. stewią.

6. Papki migdałowej nie wyrzucamy. Możemy ją wykorzystać np. do przygotowania kaszki, pasty lub smakowitego „twarożku”.

Przyrządzając mleko migdałowe możemy także migdały miksować z innymi orzechami, przez co uzyskamy równie smaczne napoje. Pamiętajmy jednak o zachowaniu proporcji 1 szklanka orzechów na 3-4 szklanki wody źródlanej.

Uwaga! Mleko migdałowe nie jest trwałe. Przechowujemy je w lodówce maksymalnie do dwóch dni, gdyż później kiśnie i nie nadaje się do spożycia.