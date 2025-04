Serce bije ok. 70 razy na minutę. W ciągu doby przetacza ok. 7 tysięcy litrów krwi. I tak przez cały czas, miarowo, dzień za dniem... Maraton ten może trwać grubo ponad sto lat. Może też zostać nagle przerwany przez zawał. To stan bezpośrednio zagrażający życiu.

Reklama

Czym jest zawał serca?

Podczas zawału dochodzi do zatkania naczyń wieńcowych. W efekcie do serca przestaje dopływać krew. Im dłużej trwa taki stan, tym większe ryzyko, że mięsień sercowy zostanie poważnie i trwale uszkodzony. Aby do tego nie dopuścić, trzeba jak najszybciej działać. Decydujące jest zwłaszcza pierwsze 6 godzin od wystąpienia objawów zawału.

Podpowiadamy, jakie są najważniejsze objawy zawału serca:

1. Ból w klatce piersiowej

Silny, piekący ból za mostkiem. Może też promieniować do lewego barku, łopatki obu rąk, żołądka, szyi, karku czy żuchwy. Trwa ponad 20 min i stale narasta. Nie słabnie przy zmianach pozycji ciała czy przyjęciu nitrogliceryny (lek dla sercowców).

2. Duszności

Chory ma wrażenie, jakby nagle zmniejszyła się pojemność jego płuc. Ma problemy z zaczerpnięciem wystarczającej dawki powietrza. Mogą temu towarzyszyć bladość skóry, zawroty głowy, nudności, zaburzenia widzenia i strach.

3. Silny lęk

Przeświadczenie o zbliżającej się śmierci, nawet panika – tak silna, że trudno o racjonalne myślenie. Nasz organizm reaguje na nadchodzące zagrożenie, starając się postawić nas w stan najwyższej gotowości. Organizm nie jest jednak w stanie sprostać temu zadaniu - ten konflikt "interesów" skutkuje właśnie silnym niepokojem o własne życie, często graniczącym z paniką.

4. Kołatanie serca

Chory czuje, że serce bije nieprawidłowo, nierówno (zwalnia, przyspiesza, „wyrywa się z klatki piersiowej”, na chwilę przestaje bić). Kołatanie łączy się z silnym dyskomfortem fizycznym (tak silnym, że zaczyna nas poważnie niepokoić), bólem w klatce piersiowej i trudnością ze złapaniem oddechu

5. Zaburzenia czucia

Wrażenie, że nie panuje się nad którąś z kończyn (jakby niedowład), uczucie nadmiernego gorąca czy zimna, swędzenie lub mrowienie skóry to objawy mogące świadczyć o zawale. Jeśli zaobserwujesz u siebie któreś z powyższych objawów koniecznie zachowaj wzmożoną ostrożność - dolegliwości te mogą być bowiem objawami zawału serca czyli stanu, który może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu.

Jak pomóc sobie podczas pierwszych objawów zawału?

Czujesz ból w klatce piersiowej? Nie staraj się go przeczekać! Zażyj tabletkę nitrogliceryny. Jeśli ból nie ustąpi w ciągu 5 minut, dzwoń po pogotowie. Wezwij karetkę także, gdy nie czujesz bólu, ale za to masz inne typowe objawy zawału. Zanim przyjadą ratownicy:

Reklama