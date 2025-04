Znacznie rzadziej niż w jelicie

Polip żołądka to zmiana, w której dochodzi do wpuklenia się błony śluzowej do środka żołądka. Zwykle takiemu "wywinięciu" ulega niewielki jej fragment. Dlatego też polipy najczęściej wyglądają jak pogrubione fałdy żołądka, zmienione przez toczący się stan zapalny lub chorobę wrzodową. Zmiany przypominające polipy to najczęściej właśnie miejscowe stany zapalne. Mogą powstać w wyniku uszkodzenia ściany żołądka przez kwaśną treść pokarmową na skutek zaniku ochronnego śluzu. Na drugim miejscu znajdują się polipy hiperplastyczne, cechujące się bardzo niespecyficzną budową komórkową. Te polipy zbudowane z nieprawidłowej błony śluzowej mogące przekształcić się w gruczolaki (łagodny nowotwór). Gruczolaki znajdują się dopiero na trzecim miejscu zmian występujących w żołądku, ale za to na pierwszym miejscu pod względem częstości przemiany w nowotwory złośliwe – około 40% gruczolaków żołądka przekształci się w przyszłości w rak żołądka.

Kto może zachorować na polip żołądka?

Szczyt zachorowań przypada na okolice piątej i szóstej dekady życia, częściej chorują mężczyźni. Osoby, które nagminnie popełniają błędy dietetyczne (jedzą za tłusto, za mało warzyw i owoców) są predysponowani do zachorowania na polipy żołądka. Zwykle polipom towarzyszą zmiany zapalne, choroba wrzodowa żołądka oraz zakażenie bakterią o nazwie Helicobacter pylori.

Jak rozpoznać polip żołądka?

Polip żołądka rozpoznaje się w gastroskopii. Jest to badanie endoskopowe polegające na oglądaniu wnętrza żołądka po wprowadzeniu do niego aparatu przez jamę ustną i przełyk. W trakcie badania lekarz ogląda bardzo dokładnie całą błonę śluzową, zwraca uwagę na każdą zmianę barwy śluzówki, każde uwypuklenie nie będące fałdem żołądkowym. Każda "podejrzana" zmiana musi być dobrze obejrzana i (jeśli to możliwe) powinien zostać pobrany wycinek zmienionej błony śluzowej do badania histopatologicznego w kierunku zmian nowotworowych i bakteriologicznych.

Usuwać czy nie usuwać?

Zdecydowanie usuwać. Jest to jedyna skuteczna metoda leczenia polipów. Poza zagrożeniem nowotworem złośliwym, polip żołądka daje nieprzyjemne objawy – odbijanie się, refluks, nadkwaśność, zgagę i wiele innych dolegliwości trawiennych. Usunięcie go zlikwiduje te odczucia. Poza tym polip może zaburzać funkcje żołądka – nie wszystkie części pokarmowe mogą być prawidłowo trawione.

Może dojść do zaburzenia bariery ochronnej żołądka, która bez ochronnego śluzu będzie bardziej narażona na uszkodzenia po wpływem kwaśnej treści żołądkowej. Usunięty polip należy bezwzględnie przebadać histopatologicznie i kontrolnie wykonywać badania endoskopowe według wskazań lekarskich w celu wczesnego wykrywania zmian i usuwania ich zanim staną się nowotworami złośliwymi.

