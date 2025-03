Czy można wychodzić z domu z półpaścem? To zależy od kilku kwestii

Półpasiec to choroba zaraźliwa i dokuczliwa z powodu bolących pęcherzy na skórze. Zalecane jest pozostanie w domu do czasu wyschnięcia pęcherzyków przy półpaścu, ponieważ to zawarta w nich wydzielina jest źródłem zakażenia. Szczególnie należy unikać kontaktu z osobami z grup ryzyka, m.in. kobietami w ciąży i niemowlętami.