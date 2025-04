Może być niegroźna, a może też prowadzić do raka szyjki macicy. Wysypka okolic intymnych to sprawa równie delikatna, co trudna do samodzielnego zdiagnozowania. Dlatego najlepiej udać się z nią do specjalisty. Na nasze pytania dotyczące wysypki na narządach płciowych odpowiedział lek. med. Tomasz Basta – ginekolog, położnik, specjalista ginekologii estetycznej i plastycznej, założyciel krakowskiej Intima Clinic zajmującej się w holistyczny sposób zdrowiem intymnym kobiet.

Reklama

O czym może świadczyć wysypka w miejscu intymnym?

Lek. med. Tomasz Basta: Wysypka na narządach płciowych i w okolicach odbytu tak naprawdę może być objawem wielu rzeczy. Począwszy od schorzeń narządów rodnych, wśród których najczęściej z wysypką można kojarzyć różnego typu infekcje wirusowe.

Na przykład może to być opryszczka narządów rodnych, wywoływana przez wirus HSV-2. Przy tej infekcji u chorego pojawiają się swędzące pęcherzyki, które z czasem przekształcające się w bolesne, piekące rany.

Ewentualnie wysypka może być mylona z niewielkimi naroślami, które są kłykcinami kończystymi. Zakażenie kłykcinami kończystymi wywołuje HPV, czyli wirus brodawczaka ludzkiego. Tego typu zmian nie należy bagatelizować, ponieważ HPV jest główną przyczyną rozwoju raka szyjki macicy.

W ten sposób objawia się również często występujący mięczak zakaźny, czyli choroba skóry powodowana przed wirus MCV. Atakuje on wyłącznie komórki nabłonka płaskiego, co znaczy, że wnika tylko na poziomie naskórka i nie rozprzestrzenia się głębiej. Choroba nie jest dokuczliwa i nie powoduje przykrych dolegliwości, jednak bardzo łatwo się nią zarazić.

Poza tym wysypka miejsc intymnych może być związana z podrażnieniami i z przesuszeniem skóry oraz z alergią na kosmetyki do higieny intymniej, wkładki higieniczne lub środek do prania. Czasem winowajcą jest niewłaściwa depilacja lub bielizna ze sztucznej tkaniny. Przyczyn może być więc naprawdę wiele.

Czy taką wysypkę zawsze należy pokazać lekarzowi? Do jakiego specjalisty trzeba się wówczas udać?

Z wysypką, która dodatkowo wiąże się z nieprzyjemnymi dolegliwościami takimi jak swędzenie, pieczenie i ból, należy jak najszybciej udać się do lekarza w celu zdiagnozowania jej przyczyny i wcielenia odpowiedniego leczenia.

Oczywiście przy mniej uporczywych zmianach można najpierw spróbować wyeliminować wszelkie możliwe czynniki uczulające. Jednak jeśli nic to nie zmienia i wysypka utrzymuje się dłuższy czas, radzę jej nie bagatelizować i umówić się na wizytę do lekarza. Można pójść do ginekologa lub dermatologa, jednak moim zdaniem jeśli wysypka jest w miejscach intymnych, to właśnie ginekolog powinien ją obejrzeć. Oceni on nie tylko stan skóry, ale również narządów rodnych, czego nie zrobi dermatolog.

Czy nieleczona wysypka w tym miejscu grozi jakimiś poważnymi konsekwencjami?

Tak jak wspominałem wszystko zależy od tego, co jest jej przyczyną. Jeśli są to alergia, nie będzie większych konsekwencji. Jeśli natomiast wysypka wywołana jest przez infekcje wirusowe, może zakończyć się poważnymi chorobami, z rakiem szyjki macicy włącznie. Konieczne jest więc, aby w takich przypadkach zdiagnozował nas lekarz.

Reklama

Polecamy:

Wysypka z powodu stresu? To częsty problem młodych kobiet

Wysypka u dziecka