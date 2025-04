fot. Fotolia

Transfer zarodków (ET – embryo transfer) stanowi integralny i kulminacyjny element leczenia metodami zapłodnienia pozaustrojowego. Jego głównym celem jest bezpieczne umieszczenie zarodków w jamie macicy. Pomimo tego że uzyskiwane w laboratoriach wskaźniki zapłodnień są dość wysokie, to liczba uzyskanych ciąż klinicznych jest wciąż niezadowalająca – w Polsce średnia skuteczność zabiegu in vitro wynosi 35% (Dane konsorcjum European IVF-monitoring prowadzonego przez ESHRE). Polscy naukowcy postanowili zbadać, czy transfer zarodków ma wpływ na powodzenie tego procesu.

– W wyniku przeprowadzonych badań jesteśmy w stanie stwierdzić, że udoskonalenie metod transferu zarodków może zwiększyć liczbę ciąż klinicznych nawet o 15%. Zaobserwowaliśmy, że na ich uzyskanie wpływają takie czynniki jak: czas procedury, materiał z którego wykonany jest cewnik, a nawet tempo wstrzykiwania zarodków – powiedział dr Grzegorz Mrugacz z Kliniki Leczenia Niepłodności w Białymstoku.

Ogólnie zaleca się, aby transfer zarodków do jamy macicy był wykonywany delikatnie lub wolno. Wynika to z obserwacji, że wolne wstrzyknięcie zwiększa szanse zarodków na znalezienie się w dnie macicy oraz w mniejszy sposób oddziałuje na ich potencjał rozwojowy.

Transfer zarodków można porównać do zjeżdżania w zjeżdżalni wodnej. Każdy kto korzystał z tej formy rozrywki doskonale wie, że można poobijać się o ściany, a lądowanie w basenie nie zawsze związane jest z przyjemnością. To samo może dotyczyć przemieszczanych w kateterze zarodków, dlatego bardzo istotne jest z jakiego materiału zbudowany jest cewnik transferowy, jaki ma kształt

i jaka jest technika przeprowadzania transferu.

Na ostateczny wynik zapłodnienia pozaustrojowego istotny wpływ ma stopień trudności wykonania transferu: łatwy lub trudny. Pojęcie transferu trudnego jest dość subiektywne, niemniej wiąże się

z dyskomfortem pacjentki, użyciem dodatkowych narzędzi, czy wydłużeniem czasu procedury. Z obserwacji klinicznych wynika, że prawdopodobieństwo uzyskania ciąży jest znacząco większe

w przypadku procedury przebiegającej bez komplikacji. W badaniu obejmującym 4807 transferów wykazano, że wskaźnik ciąż był aż 1,7 razy wyższy w grupie transferów łatwych niż trudnych.

Doskonały transfer zarodków to kwestia przynajmniej jeszcze kilku lat. Związana będzie rozwojem badań w tym kierunku oraz z innowacjami wprowadzanymi przez dostawców sprzętu medycznego.

