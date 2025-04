Coraz więcej par ma problem z poczęciem potomstwa w naturalny sposób. Spopularyzowanie przeprowadzania zabiegów in vitro daje im nadzieję na posiadanie własnego potomstwa. Niestety w obecnej chwili zabiegi in vitro w Polsce nie są refundowane przez Państwo - para starająca się w ten sposób o dziecko musi pokryć wszystkie koszty z własnej kieszeni. Ile więc kosztuje spełnienie marzenia o własnym dziecku?

Ciężko znaleźć jednoznaczne dane dotyczące kosztów przeprowadzenia zabiegu in vitro. Trzeba pamiętać, że sztuczne zapłodnienie wymaga często kilku prób, a cała terapia musi zostać wsparta przez całą gamę leków. Niektóre kobiety zachodzą w ciążę po pierwszym podejściu do in vitro, innym nie udaje się nawet po kilku razach. To wszystko wpływa oczywiście na wzrost kosztów.

Ile kosztuje zabieg in vitro?

Nie da się dokładnie określić kosztów związanych z zabiegiem in vitro, bo jego cena (i powodzenie) zależy od problemu, z którym do kliniki zgłasza się para. Średni całkowity koszt zabiegu in vitro to około 10.000 złotych - w tym 7 tysięcy to koszt samego zabiegu. Pozostałe 3 tysiące to wydatki na leki i wizyty u lekarza, które są niezbędne podczas terapii. To oczywiście średni, szacunkowy koszt - wysokość wydatków może wahać się w zależności od kliniki i stanu zdrowia pacjentki poddającej się zabiegowi in vitro.