„Metoda in vitro przyniosła szczęście już 30 tysiącom rodzin w Polsce i aż 5 milionom na całym świecie!” – czytamy na okładce książki Bogdy Pawelec „In vitro”. Wciąż jednak metoda ta budzi wiele kontrowersji, rodzi pytania i wątpliwości. Nadbudowane na tym polu mity autorka rozwiewa poprzez rozmowy ze specjalistami różnych dziedzin medycznych: ginekologami, endokrynologami, położnikami, psychologami czy psychoterapeutami, a także z rodzicami, którzy zdecydowali się na zapłodnienie in vitro i dziećmi, które poczęły się w jego wyniku.

Siłą książki jest niewątpliwie dobór rozmówców oraz jej forma – wywiady są bardzo ciekawe, przeprowadzanie w sposób rzetelny i o wiele bardziej wciągające niż pozycje, w których rozdziały pisane są w sposób mentorski, wręcz encyklopedyczny. Uzupełnieniem warstwy tekstowej książki są czarno-białe fotografie, a ogromna różnorodność rozmówców pozwala czytelnikowi zagłębić się w tematykę in vitro, poznać ją z różnych punktów widzenia, oswoić i przede wszystkim zrozumieć.

Aż 10% polskich par boryka się obecnie z problemem niepłodności. Czy in vitro da im szansę na własne potomstwo? Jaką drogę muszą przejść, by doczekać się upragnionych dzieci? Jakie wyrzeczenia, lęki i niepowodzenia mogą ich spotkać?

Książka Bogdy Pawelec to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce opierać swoją wiedzę na temat zapłodnienia pozaustrojowego na rzetelnych informacjach, a nie powtarzanych mitach. Każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o in vitro i rozwiać swoje wątpliwości na ten temat. Miejmy nadzieję, że pozycja ta okaże się zbiorem cennych informacji dla wielu czytelników i – jak pisze sama autorka – „przyczyni się do zwiększenia społecznej tolerancji wobec trudnych wyborów dokonywanych przez niepłodne pary”.

