Niedobór witaminy B12

Witamina B 12 (kobalamina) – należąca do witamin rozpuszczalnych w wodzie – pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Bierze udział w tworzeniu czerwonych krwinek i procesach metabolicznych, obniża poziom cholesterolu, chroni komórki układu nerwowego. Dzięki witaminie B 12 jesteśmy odporniejsi psychicznie na stres, potrafimy się skupić, mamy lepszy nastrój. Witamina B 12 bierze też udział w produkcji neuroprzekaźników.

Reklama

Spis treści:

Zbyt niski poziom witaminy B 12 to według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) problem zdrowotny dotyczący milionów ludzi. Gdy cierpimy na przewlekły niedobór witaminy B 12 , narażamy się na niebezpieczne zdrowotne konsekwencje. Odczuje to układ odpornościowy, krwionośny, pokarmowy i nerwowy.

Głównym źródłem witaminy B 12 są produkty pochodzenia zwierzęcego., dlatego wegetarianie i weganie są szczególnie narażeni na niedobór (zobacz: weganizm a witamina B 12 ). W takich sytuacjach zaleca się suplementację witaminy B 12 . Na niedobór kobalaminy narażone są również osoby nadużywające alkoholu, chore na anoreksję, schorzenia upośledzające wchłanianie tej witaminy z przewodu pokarmowego (np. rak żołądka, choroba Addisona-Biermera) oraz osoby starsze.

Deficyt witaminy B 12 skutkuje dolegliwościami związanymi z niedokrwistością (poznaj: objawy anemii). Do częstych objawów należą:

Charakterystyczne dla deficytu witaminy B 12 są nadmierna nerwowość i rozdrażnienie, uczucie niepokoju. Związane jest to z zaburzeniem produkcji serotoniny i dopaminy.

Niedobór witaminy B 12 daje także inne objawy dotyczące układu nerwowego:

drętwienie kończyn,

zaburzenia chodu,

zaburzenia w oddawaniu moczu,

zmniejszenie napięcia mięśni.

Mogą pojawić się dolegliwości psychiatryczne, jak halucynacje i zaburzenia pamięci, zaburzenia świadomości, apatia. Niedobór witaminy B 12 może prowadzić też do depresji. Rzadko się o tym objawie mówi, ale braki w witaminie B 12 mogą też przekładać się na kłopoty ze wzrokiem (zobacz: wady wzroku). Jeśli obraz jest zamazany i twój wzrok nagle zaczął się pogarszać - warto udać się do lekarza i skontrolować poziom witaminy B 12 .

W celu rozpoznania niedoboru witaminy B 12 wykonuje się oznaczenie poziomu kobalaminy po pobraniu krwi. Należy wykonać badanie na czczo. Przyjmuje się, że jeśli stężenie witaminy B 12 we krwi jest niższe niż 120-180 pmol/l, (170-250 pg/ml) to można mówić o jej niedoborze. Norma stężenia witaminy B12 w surowicy dla dorosłych może się różnić w zależności od laboratorium.

Niedobór witaminy B12 można również zdiagnozować za pomocą oznaczenia dobowego wydalania kwasu metylomalonowego z moczem.

Niedobory witaminy B 12 w organizmie mogą wynikać m.in. z ubogiej diety, chorób zaburzających wchłanianie kobalaminy lub przy nadmiernym zużyciu tej witaminy (gdy występuje zakażenie tasiemcem bruzdogłowcem szerokim). Niedobór witaminy B12 mogą więc mieć osoby:

na diecie wegańskiej lub wegetariańskiej,

z chorobami żołądka,

z zaburzonym wchłanianiem,

z chorobą Leśniowskiego-Crohna,

z przewlekłym zapaleniem trzustki,

nadużywające alkoholu.

Do niedoboru witaminy B12 mogą doprowadzić niektóre leki.

W zależności od tego, z jak dużym niedoborem dana osoba się zgłasza do lekarza, może dostać zalecenia zmiany diety oraz suplementacji witaminy B 12 . W cięższych przypadkach konieczne jest przyjmowanie zastrzyków z witaminą. Podaje się je do momentu unormowania wyników.

Jak zmniejszyć niedobór pożywieniem? Należy wybierać produkty bogate w witaminę B 12 :

czerwone mięso,

wędliny,

jaja,

sery,

mleko,

ryby - zwłaszcza makrelę, tuńczyka i sardynki,

owoce morza,

produkty sojowe.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 28.01.2020.

Reklama

Więcej o witaminach i ich wpływie na organizm:Na co pomaga niacyna (witamina B3)? Rola w organizmie i źródła niacynyCo warto wiedzieć o witaminie D?Właściwości witaminy CWitaminy A i E - witaminy skóry, włosów i paznokci. Jak rozpoznać niedobór?