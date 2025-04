Czy wypadają Ci włosy?

Wypadanie włosów to dla wielu osób ogromny problem. Przeżywają to bardzo szczególnie kobiety. Mężczyzn martwi on rzadziej, ponieważ łysienie to typowa męska przypadłość i zdarzyć się może w każdym wieku.

Reklama

Kiedy do lekarza?

Gdy włosy zostają na grzebieniu lub szczotce po jednym pociągnięciu na włosach i jest ich więcej w ciągu dnia niż 100, to znaczy, że faktycznie mamy z tym problem. Wszyscy specjaliści podkreślają, że jeśli jest on naprawdę poważny i pacjent nie potrafi wskazać jakiejś realnej przyczyny wypadania włosów – na przykład choroby z gorączką kilka tygodni wcześniej, wystawianie owłosionej części głowy na silne działanie słońca czy zaburzeń w pracy tarczycy – to należy problem powierzyć specjalistom.

Zanim zacznie się stosować jakiekolwiek preparaty, które mają powstrzymać wypadanie włosów, należy sprawdzić w jakiej fazie wzrostu są wypadające włosy oraz czy nie dotknęła nas jakaś choroba skóry głowy. Tym zajmują się przede wszyscy trycholodzy. Okazuje się, że w większości przypadków to sami pacjenci doprowadzają do sytuacji, w której włosy wypadają.

Sprawdź, jaki masz rodzaj włosów!

Nie rób włosom krzywdy!

Często przyczyną jest robienie fryzur powodujących zbyt duże napięcie, „ciągnięcie” włosów – przykładem jest tu „koński ogon” ściągnięty gumką.

Wypadanie włosów jest powodowanych również wieloma chorobami, na przykład: anemią, niedoborami niektórych witamin i minerałów, a czasami aminokwasów. Wówczas łykanie różnych preparatów na wzmocnienie włosów jest bezcelowe. Może okazać się, że nawet w najdroższych preparatach nie ma akurat składnika, który jest niezbędny organizmowi, by powstrzymać wypadanie włosów.

Jak dbać o włosy?

Dobra pielęgnacja włosów na pewno nigdy nie zaszkodzi. Wszelkie maski nakładane na włosy przed myciem, szczególnie wieloskładnikowe (olej, żółtko, nafta kosmetyczna) na pewno bardzo pomaga w utrzymaniu włosów w dobrej formie, ponieważ mieszki włosowe mają możliwość czerpania składników odżywczych również od zewnątrz.

Ważne są także odżywki, które stosuje się po myciu włosów – np. z kwasem pantotenowym (witamina B5). Takie środki nie wszystkim jednak pomagają, gdyż czasem problem nie leży w odżywkach, ale w problemie, który trapi włosy takiej osoby.

Czy to choroba?

Bardzo często problemy z włosami to sygnał, że cierpimy na jakąś chorobę.

U kobiet wiele zaburzeń w pracy jajników – a powoduje to zaburzenia w produkcji estrogenów – objawia się właśnie wypadaniem włosów i to na długo zanim organizm zacznie wysyłać właściwe sygnały na temat choroby. Podobnie jest z zaburzeniami pracy tarczycy – w takich wypadkach nie pomogą żadne cudowne tabletki i odżywki do włosów, dopóki nie zostanie wyleczona prawdziwa przyczyna problemu.

Nie rezygnuj z pielęgnacji!

Jednak nie trzeba rezygnować z dobrej pielęgnacji włosów, np. ze stosowania odżywek, bo zła pielęgnacja plus zaburzenia/choroba mogą doprowadzić do poważnej utraty włosów.

Wiele osób, które utraciły znaczną ilość włosów i zgłaszają się do specjalistów, by uzupełnić te braki, ma szansę na odrost włosów. Dotyczy to pacjentów z różnymi problemami i przyczynami. Cierpliwość pomaga nawet przy łysieniu typowo męskim, które do niedawna jeszcze było procesem nieodwracalnym.

Czy jest ratunek na męskie łysienie?

Przy łysieniu typu męskiego (kiedy to testosteron w wyniku działania enzymu zmienia się DHT) stosowane są środki powodujące odrost włosów (do 5 lat od chwili wypadnięcia) oraz hamujące proces wypadania rosnących włosów. Wadą tych preparatów, oprócz ceny, jest to, że działają tylko w czasie ich stosowania.

Na pewno wiele szamponów i odżywek, ale głównie tych sprzedawanych w aptekach, działa skutecznie.

Bardzo często przyczyną wypadania włosów są problemy z wydzielaniem łoju. Powstaje wówczas tłusty łupież, czasami zmiany zapalne na skórze głowy i to powoduje osłabianie, a w rezultacie i nadmierne wypadanie włosów. Istnieją proste i niezawodne sposoby na pozbycie się takich problemów. Warto stosować olejki z naturalnymi składnikami (m.in. henna, zioła, olejek migdałowy).

Przy pomocy specjalistycznych leków i kosmetyków oraz porad specjalistów zdecydowana większość osób może cieszyć się pięknymi włosami przez całe życie!

Materiał przygotowany przez Klinikę Handsome Men.

Reklama

Zobacz też:

Czy można wyleczyć łysienie plackowate?

Czy istnieje lek na łysienie?