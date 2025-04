Im szybciej, tym lepiej

Większość chorych jest dializowana w okresie oczekiwania na przeszczep, choć czasem możliwe jest wykonanie go przed ich rozpoczęciem – jest to tzw. przeszczepienie wyprzedzające (pre-emptive). W przypadku chorych dializowanych przyjmuje się zasadę, że im krótszy czas dializ, tym dłuższe przeżycie przeszczepu. Wyniki zarówno przeszczepów pre-emptive, jak i przeszczepów od dawców żywych są lepsze niż pozostałych. Dawcą żywym nerki może być osoba spokrewniona lub niespokrewniona, ale związana emocjonalnie z biorcą. Przeszczep od niespokrewnionego dawcy wymaga uzyskania zgody sądu. Jest to jednak możliwe dopiero po pozytywnym jego zaopiniowaniu przez Komisję Etyczną przy Krajowej Radzie Transplantacyjnej.

Oczekiwanie na dawcę

Zgłoszenia na listę oczekujących w regionalnym ośrodku transplantacyjnym oraz na liście centralnej „Poltransplantu” (czyli krajowej organizacji koordynującej przeszczepianie) dokonuje lekarz. Od momentu zakwalifikowania na listę biorców, pacjent musi pozostawać w zasięgu koordynatora transplantacyjnego o każdej porze dnia i nocy, a wszelkie wyjazdy zgłaszać. Czas oczekiwania na przeszczep wynosi od roku do kilku lat. Dobrze jest, gdy w trakcie oczekiwania biorca przygotuje się, na przykład spakuje rzeczy potrzebne do szpitala, uzgodni sposób transportu, tak by nie tracić już na to czasu po wezwaniu. Warto też przeprowadzić w tym czasie leczenie stomatologiczne.

Gdy pojawi się dawca

W momencie pojawienia się narządu, odbywa się tzw. typowanie, czyli dobór najbardziej odpowiedniego biorcy według ściśle określonych kryteriów. Warunkiem bezwzględnym przeszczepienia jest zgodność w grupach głównych krwi dawcy i biorcy (nieistotny jest natomiast czynnik Rh) oraz ujemny wynik tzw. próby krzyżowej, który mówi o tym, że biorca nie jest „uczulony” na narząd dawcy. Następnie sprawdza się czy obecny stan medyczny biorcy pozwala na przeszczep, a w razie przeszkód sprawdza kolejne wytypowane osoby.

Jak wygląda operacja?

Operacja w przypadku samej nerki trwa od 2 do 4 godzin, natomiast w połączeniu z przeszczepem trzustki – 8 godzin. Zazwyczaj pozostawia się własne narządy biorcy, a narządy wszczepia poniżej, w dole brzucha. Niestety do ostatniej chwili trzeba być przygotowanym na to, że do przeszczepu nie dojdzie, jeśli okaże się, że narząd się do tego nie nadaje.

