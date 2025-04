Chimera to z biologicznego punktu widzenia twór składający się z komórek różniących się od siebie genetycznie, co jest według transplantologów szansą dla osób oczekujących na przeszczep. Suzanne Ildstad z Uniwersytetu w Louisville oraz profesor Joseph Loventhal opracowali chimeryczny koktajl, dzięki któremu możliwy jest bezpieczny przeszczep nerki bez ryzyka odrzucenia organu przez organizm biorcy oraz bez konieczności zażywania leków immunosupresyjnych.

Nerka jest najczęściej przeszczepianym organem. Niestety dla wielu pacjentów operacja ta nie jest możliwa, ponieważ by doszła do skutku, należy znaleźć dopasowanego pod względem układu odpornościowego dawcę. Żeby zapobiec odrzuceniu organu, biorca do końca życia musi zażywać leki immunosupresyjne osłabiające odporność oraz zwiększające ryzyko zachorowania na cukrzycę, niektóre nowotwory oraz groźne infekcje.

Profesor Kawai z Uniwersytetu Harvarda próbował 14 lat temu przeszczepiać pacjentom nerkę z fragmentami szpiku kostnego dawcy, jednak metoda ta nie przyniosła oczekiwanych efektów – wciąż występowała tzw. choroba „przeszczep przeciw gospodarzowi", polegająca na niszczeniu komórek odpornościowych biorcy przez komórki układu odpornościowego dawcy. Dlatego Ildstad oraz Loventhal musieli opracować metodę, która wyeliminuje ryzyko odrzucenia przeszczepu, jednocześnie nie dopuszczając do tego, by organizm biorcy został zaatakowany przez przeszczepione komórki dawcy.

Eksperyment naukowców polegał na pobraniu szpiku kostnego od 20 osób, gdzie połowę z nich stanowili dawcy, a połowę biorcy. Szpik został poddany laboratoryjnej obróbce, podczas której usunięto z niego komórki odpowiadające za występowanie choroby „przeszczep przeciw gospodarzowi”. Koktajl składać się miał z hematopoetycznych komórek macierzystych, z których rozwija się potem układ odpornościowy, oraz z komórek FC ułatwiających tolerancję. Kiedy koktajl był gotowy, podano go biorcom, a następnie pacjenci zostali poddani chemioterapii oraz naświetlaniom mającym na celu zniszczyć ich układ odpornościowy. W końcu przeszczepiono im nerkę. Eksperyment zakończył się ogromnym sukcesem – komórki odpornościowe dawcy i biorcy nie zniszczyły się nawzajem, u większości pacjentów udało się w ciągu roku całkowicie odstawić leki immunosupresyjne.

Istotną informacją dla oczekujących na przeszczep jest fakt, że osoby biorące udział w eksperymencie nie były ze sobą w żaden sposób spokrewnione oraz nie było między dawcą a biorcą zgodności immunologicznej. Naukowcy nie wykluczają, że będzie można zastosować tę metodę w przeszczepach innych organów. Jeśli chimeryczny koktajl rozpowszechni się, będzie to oznaczało znaczne skrócenie czasu oczekiwania na przeszczep, ponieważ nie będzie wymagana zgodność immunologiczna biorcy z dawcą.

