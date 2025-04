fot. Fotolia

Ciąża to czas, w którym każda kobieta poszukuje najlepszych odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia, pielęgnacji, diety i co oczywiste, przyszłego porodu i opieki w pierwszych dniach po urodzeniu dziecka. Z tygodnia na tydzień liczba pytań rośnie, czasami w zaskakującym tempie. Niewątpliwym źródłem wiedzy i cennych rad może okazać się położna.

Położna – fachowe wsparcie dla kobiety w ciąży

Kobiety w ciąży poszukują wsparcia. Najczęściej chodzi o wsparcie emocjonalne i tu z pomocą przychodzi rodzina i przyjaciele. Są jednak sytuacje, w których wsparcie bliskich okazuje się niewystarczające i wtedy z pomocą przychodzi położna. Dla wielu kobiet jest ona gwarancją bezpieczeństwa, najlepszym źródłem informacji związanych ze zdrowiem i pielęgnacją. W praktyce często okazuje się, że w trakcie spotkań między przyszłą matką a jej położną nawiązuje się więź, która wykracza poza wiedzę na temat stanu zdrowia.

Na pierwszy plan wysuwa się empatia, zrozumienie i wsparcie duchowe, którego położna udziela kobiecie w ciąży. Dla przyszłych matek najważniejsze – poza poczuciem bezpieczeństwa – jest zrozumienie zmian, które zachodzą w jej organizmie.

Dieta w ciąży

Przyszłe mamy nie powinny zapominać, że ciąża to również czas, w którym należy dbać o dietę. Pozwala ona funkcjonować w dobrej kondycję przez 9-miesięcy ciąży, bez podkrążonych oczu, zaparć czy bladej cery. Ważnym elementem dietetycznej układanki jest woda. Niezależnie od miesiąca ciąży, kobiety nie powinny o niej zapominać. Zapobiega ona m.in. zaparciom. Kobiety z reguły potrzebują około 2 litrów wody dziennie.

W trakcie ciąży przyszłe matki powinny zrezygnować z dotychczasowych używek – kawa, papierosy czy alkohol.

Kiedy warto spotkać się z położną?

Kobiety ciężarne mają potrzebę wiedzy „wszystkiego o wszystkim” co może być związane z ciążą, czego efektem mogą być godziny spędzone w przeszukiwaniu portali internetowych, które poruszają problematyką ciążową. Znacznie bardziej przydatnym źródłem informacji mogą być bezpośrednie spotkania z położną. Szczególnie w sytuacjach, w których zaczynają się np. pojawiać dolegliwości związane z rozciąganiem się mięśnia macicy, co powoduje niewielkie bóle, kłucia w podbrzuszu. Na te i tym podobne wątpliwości odpowie zaufana położna, a kobieta nie musi biegać za każdym razem do lekarza. Podczas wizyt kobiet w gabinetach położnych przyszłe mamy mogą np. posłuchać tętna płodu. Na wizycie domowej cała rodzina może usłyszeć bicie serduszka, które jest słuchane UDT (detektor tętna płodu). Położne często są również angażowane w urządzanie kącika noworodka – wspiera swoim doświadczeniem i praktyczną wiedzą.

Dla kobiet w ciąży jednymi z najważniejszych informacji są te dotyczące karmienia piersią. Rozmowa na ten temat z położną wiele daje. Przyszłe mamy dowiadują się o potrzebie hartowania brodawek, zasadach i sposobach przystawiania noworodka do piersi i jak o tym, bardzo ważny jest pokarm matki dla dziecka czy co zrobić w sytuacji kiedy dojdzie do zatoru laktacyjnego.

Praktyczne porady położnej

Ważną czynnością do której pomaga się przygotować położna jest kąpiel i pielęgnacja noworodka. Położne nie tylko pokazują, w jaki sposób to robić, ale także jak urządzić miejsce żeby było funkcjonalne i z jakich kosmetyków korzystać chcąc dbać o zdrowie maluszka. Higiena skóry noworodka wymaga wiele uwagi. Skóra narodzonego dziecka jest bardzo sucha i wrażliwa. Wybór kosmetyków które pomagają w natłuszczeniu suchej skóry, jak i zapobiegają odparzeniom skóry u dziecka okazuje się kluczowy.

Położna przygotowuje również ciężarną do samego porodu. Tłumaczy jak powinna przygotować się na pójście do szpitala, co ze sobą zabrać. Daje praktyczne wskazówki jak należy się zachować, kiedy pojawią się pierwsze symptomy porodu. Opowiada, czego kobiety mogą się spodziewać (bóle, plamienie, itd.), w jakim momencie wezwać pogotowie lub jechać do szpitala z bliską osobą. Położna uczy również jak kobieta ma się zachowywać na sali porodowej – współpraca z położną prowadzącą poród, oddychanie w czasie bólów partych. Rodząca powinna czuć się bezpiecznie i widzieć „pomocną dłoń” położnej. Wzajemna współpraca będzie silnym bodźcem do spokojnego i szybkiego porodu. Kobieta opuszczając salę porodową powinna być nie tylko szczęśliwą mamą, ale również osobą która doświadczyła profesjonalnej opieki przed i przy samym porodzie.

