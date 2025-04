Złamania w tak zwanym miejscu typowym, czyli w obrębie końca kości promieniowej położonego bliżej nadgarstka są jednymi z najczęstszych urazów układu kostnego. Z reguły powstają w wyniku upadku na kończynę górną. Jeśli upadek miał miejsce na dłoń to mamy do czynienia ze złamaniem Collesa – wyprostnym. Jeśli ręka podczas upadku była zgięta w nadgarstku, dojdzie do złamania Smitha – zgięciowego.

Złamania te są częste u starszych osób. Są to tak zwane złamania osteoporotyczne. U osób starszych kość jest mniej wytrzymała i dużo łatwiej dochodzi do złamań, nawet przy niewielkim urazie. Dość częste są też u osób uprawiających jazdę na snowboardzie czy deskorolce.

Leczenie złamania kości promieniowej

Leczenie polega na nastawieniu złamania i założeniu opatrunku gipsowego na ok. 4 tygodnie. Tylko w rzadkich przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne, na przykład w złamaniach otwartych.

Rehabilitacja w trakcie unieruchomienia

Rehabilitacja w złamaniach u osób starszych odgrywa szczególnie ważną rolę. Przyspiesza gojenie się złamania oraz zapobiega powstawaniu powikłań. Rehabilitacja powinna być prowadzona pod okiem specjalisty. W pierwszych dniach po założeniu gipsu należy pamiętać o unoszeniu kończyny. Zapobiega to powstaniu lub sprzyja zmniejszaniu się już istniejącego obrzęku.

Zobacz też: Jak przebiega rehabilitacja kręgosłupa szyjnego?

Unieruchomiona ręka powinna spoczywać na temblaku. Kiedy ustąpi ból można zacząć wdrażać rehabilitację. Stosuje się ćwiczenia obejmujące wszystkie pozostałe stawy kończyny wolne od unieruchomienia. Ćwiczy się również kończynę zdrową. Bardzo ważne są ćwiczenia drobnych stawów ręki. Zaczyna się od ruchów w pojedynczych stawach, później ćwiczy się zgięcie i prostowanie wszystkich palców, a następnie odwodzenie, czyli złączenie i rozłączanie palców. Jeśli zakres ruchów jest prawidłowy można zacząć ćwiczyć ściskanie piłeczki lub ugniatanie plasteliny.

Podczas unieruchomienia można zastosować także techniki rehabilitacyjne z użyciem pola magnetycznego oraz laseroterapię, które wspomagają proces gojenia się złamania.

A po zdjęciu unieruchomienia…

Po usunięciu gipsu kilka razy dziennie stosuje się letnie kąpiele kończyny i masaże. Kontynuuje się ćwiczenia wykonywane we wcześniejszym okresie. Dołącza się do nich ćwiczenia unieruchomionego wcześniej nadgarstka. Również po zdjęciu unieruchomienia stosuje się laseroterapię i pole magnetyczne, ale dodatkowo dołącza się różne formy elektroterapii, które mają działanie przeciwbólowe. Stosuje się ponadto krioterapię i światłoterapię.

Polecamy: Rehabilitacja ruchowa osoby starszej

Reklama