Gdy kolano potrzebuje naprawy...

Zabieg endoprotezoplastyki, czyli wstawiania sztucznego stawu, jest wykonywany zarówno dla stawów biodrowych, jak i dla stawów kolanowych. W przypadku zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych oraz silnych dolegliwości bólowych najlepszą metodą leczenia jest właśnie zastąpienie zniszczonego stawu sztuczną protezą. Wymieniane są powierzchnie stawowe kości piszczelowej i udowej, czasami również rzepka. Nowoczesne endoprotezy pozwalają na odtworzenie fizjologicznego ruchu w stawie i poruszanie się bez odczuwania bólu.

Postępowanie przed wstawieniem protezy

Już przed zabiegiem wprowadzane są elementy rehabilitacji. Ma to na celu szybsze usprawnienie pacjenta w okresie pooperacyjnym. W jej zakres wchodzą: poprawa siły mięśniowej wszystkich kończyn oraz stabilności stawów, nauka zmiany pozycji podczas leżenia, nauka chodu przy użyciu balkonika lub kul, a także próby wchodzenia po schodach o kulach.

Rehabilitacja pooperacyjna

Rehabilitacja pooperacyjna jest niezwykle ważnym elementem, gdyż pozwala na odzyskanie prawidłowej ruchomości w stawie. Dokładna forma rehabilitacji w dużej mierze zależy od tego, w jakim stanie i kondycji był chory przed operacją. Istotne jest także to, jaka była przyczyna degeneracji stawu. Różne zabiegi będą wskazane do konkretnych jednostek chorobowych.

Zazwyczaj rehabilitacja obejmuje: ćwiczenie krążeniowe i oddechowe, ćwiczenia mięśni (wzmacniające i rozciągające), ćwiczenia propiocepcji, profilaktykę przeciwobrzękową i przeciwzakrzepową, pionizację i naukę chodzenia (najpierw balkonik, potem kule) oraz poprawę zakresu ruchu w stawie (np. przy użyciu szyny CMP). Ćwiczone powinny być głównie mięśnie: pośladkowe, czworogłowe i kulszowo-goleniowe. Według wskazań stosowana będzie fizykoterapia.

Okres poszpitalny

Okres poszpitalny obejmuje od 3 do 6-8 tygodni. po zabiegu. W tym czasie również muszą być praktykowane ćwiczenia wzmacniające siłę mięśniową, rozciąganie, ćwiczenia propiocepcji (platformy do ćwiczeń równoważnych, piłki szwajcarskie), ćwiczenia izokinetyczne, doskonalenie nauki chodu, ćwiczenia w wodzie. Pacjent może chodzić także na zabiegi fizykoterapeutyczne, jeśli takie były zalecane. Gdy skończy się rehabilitacja chory powinien pamiętać o treningu w domu, a także o stosowniu odpowiedniej profilaktyki.

W ramach podsumowania warto jeszcze raz podkreślić, że po endoprotezoplastyce nie należy bagatelizować roli odpowiedniej rehabilitacji. Umożliwia ona bowiem odzyskanie właściwej ruchomości w stawie, a tym samym powrót do normalnej aktywności życiowej.

