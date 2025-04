Mimo, że sport to zdrowie, często towarzyszą mu liczne urazy. Do dość powszechnie występujących należą „kolano skoczka” i „kolano biegacza”.

Reklama

Czy tylko skoczek może mieć „kolano skoczka”?

Entezopatia więzadła rzepki to inaczej „kolano skoczka”. „Entezopatia” to bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośćca.

Więzadło rzepki wchodzi w skład struktur umożliwiających wyprost w kolanie. Jest bardzo wytrzymałe, jednakże powtarzające się przeciążenia mogą je uszkodzić. Pojawia się wtedy ból w okolicy podrzepkowej, uczucie pełności i ucisku, a także wrażenie uciekania kolana.

Do urazu tego może dojść w dyscyplinach wymagających skoków i wyskoków, gdzie dochodzi do nadmiernego używania aparatu wyprostnego. Kontuzja ta dotyczy zarówno sportowców wyczynowych, jak i osób uprawiających sport rekreacyjnie. Najczęściej występuje u siatkarzy.

Rehabilitacja w uszkodzeniu więzadła rzepki

W ramach leczenia należy ograniczyć ruch do takiego, który nie powoduje wystąpienia objawów (pływanie, rower). Polecane jest chłodzenie okolicy kolana. Rehabilitacja obejmuje poprzeczny masaż rozcierający, ćwiczenia wzmacniające ekscentryczny aparat wyprostny kolana (trening na skośnej platformie). Czas jej trwania to ok. 12 tygodni.

Zobacz też: Rehabilitacja po zerwaniu ścięgna Achillesa

Przykładowe ćwiczenia zalecane w rehabilitacji kolana skoczka:

ćwiczenia ekscentryczne dla mięśnia czworogłowego (np. siadanie na krzesełku z pozycji stania na jednej nodze, z drugą nogą lekko przeniesioną do przodu),

dla mięśnia czworogłowego (np. siadanie na krzesełku z pozycji stania na jednej nodze, z drugą nogą lekko przeniesioną do przodu), ćwiczenia wzmacniające mięsień czworogłowy (np. wykonywany na jednej nodze płaski przysiad),

(np. wykonywany na jednej nodze płaski przysiad), ćwiczenia rozciągające mięsień czworogłowy (np. ugięcie kolana oraz przyciągnięcie stopy i łydki do pośladka),

mięsień czworogłowy (np. ugięcie kolana oraz przyciągnięcie stopy i łydki do pośladka), rozciągające zginacze kolana (np. jedna noga oparta na krześle, druga wyprostowana, skłon do nogi opartej).

Popularny uraz wśród biegaczy…

„Kolano biegacza” jest to bolesność w stawie kolanowym, spowodowana tarciem pasma biodrowo-piszczelowego. W takiej sytuacji rzepka trze o kość udową. Uraz ten występuje zazwyczaj u biegaczy przełajowych lub długodystansowych, ale także u koszykarzy, piłkarzy czy tenisistów.

Przyczyny dolegliwości mogą być różne. Wielokrotnie wymienia się nadmierne nawrócenie stopy, które ma często miejsce przy bieganiu po nierównym terenie. Znaczenie mogą mieć również: nadmierne odwrócenie stopy, zbyt silne uderzanie piętami o podłoże czy bieg z górki, który znacznie obciąża kolana.

Reklama

Co robić by kolano nie bolało?

W ramach rehabilitacji „kolana biegacza” polecane są ćwiczenia wzmacniające mięśnie czworogłowe uda, uprawianie sportów nieobciążających stawu kolanowego (pływanie, jazda na rowerze).

Zakres ćwiczeń będzie więc po części pokrywał się z tymi polecanymi w „kolanie skoczka”. Zawsze jednak warto skonsultować program wykonywanych ćwiczeń z lekarzem lub rehabilitantem.

Polecamy: Czy skręcenie lub zwichnięcie stawu skokowego wymaga rehabilitacji?