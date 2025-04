Robot wspomagający operacje chirurgiczne? Jego „ręka” nie drży, wszystko widzi i może dotrzeć wszędzie. Jego możliwości są ogromne. Czy to science fiction? Nie, to prawda. Mowa tu o robocie da Vinci, który istnieje w rzeczywistości.

W Polsce posiadaczem robota da Vinci jest wrocławski Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. Jest to jedyny najnowocześniejszy sprzęt chirurgiczny w naszym kraju. Zrobotyzowany system chirurgiczny da Vinci po raz pierwszy zademonstrowano w Kalifornii w 1999 roku. Właścicielem jest amerykańska firma Intuitive Surgical.

Fot. wssk.wroc.pl



W Polsce od grudnia 2010 roku wykonano 50 operacji przy pomocy robota. Jednak jak zawsze problemem są finanse. Operacje we wrocławskim szpitalu nie są refundowane przez NFZ oraz Ministerstwo Zdrowia. Do tej pory lekarze prowadzą operacje przy zastosowaniu robota da Vinci dzięki sponsorom oraz grantom naukowym. Kolejka oczekujących na operację przy użyciu da Vinci jest długa (obejmuje już najbliższe 4 lata). Chorzy nawet gdyby chcieli, nie mogą pokryć kosztów operacji z własnych środków ponieważ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu jest szpitalem publicznym.

W skład zrobotyzowanego systemu da Vinci wchodzi:

Ergonomiczna konsola sterownicza

Lekarz, który operuje przy użyciu robota da Vinci posługuje się konsolą, która jest wyposażona w monitor oraz narzędzia sterujące. Chirurg może obserwować przebieg operacji w trójwymiarowym obrazie.

Platforma z 4 interaktywnymi ramionami po stronie chorego

Dwa lub trzy elektromechaniczne ramiona mają narzędzia chirurgiczne. Czwarte ramię przekazuje trójwymiarowy obraz z wnętrza ciała operowanej osoby.

System wizyjny Insite R

Ten system został wyposażony w endoskop oraz sprzęt przetwarzania obrazu. Chirurg, który operuje widzi trójwymiarowy obraz ponieważ, jego prawe oko postrzega obraz z prawej kamery, a lewe z lewej. Generowany obraz jest bardzo realistyczny.

Narzędzia chirurgiczne Endo Wrist R

Narzędzia te naśladują zręczne dłonie i nadgarstki chirurga. To coś jakby przedłużenie ręki operatora. Narzędzia potrafią zginać się pod kątem prostym, zaciskają się oraz mogą zakładać szwy. Jest tu system redukcji drżenia rąk i kompensacji ruchów chirurga.

Gdzie można wykorzystać da Vinci?

Obecnie zrobotyzowany system da Vinci ma zastosowanie na oddziale chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej, urologii oraz ginekologii. Robot może być stosowany w kardiochirurgii i laryngologii.

Zalety (dla pacjenta) wykorzystania systemu da Vinci:

robot dokonuje operacji minimalnie inwazyjnej (1-2 cm nacięcia w ciele operowanej osoby),

mniejsza utrata krwi,

krótszy czas rekonwalescencji,

przyjmowanie mniejszej ilości leków po operacji.

Zalety (dla operatora) wykorzystania systemu da Vinci:

lepsza widoczność niż przy tradycyjnej operacji,

podwyższona zręczność i dokładność, która wynika z zastosowania systemu redukcji drgań i kontroli ruchu,

łatwiejszy dostęp do ograniczonych przestrzeni ciała osoby operowanej (np. miednica, brzuch),

lepsze samopoczucie chirurga. W czasie długiej operacji chirurg nie odczuwa zmęczenia ponieważ może wygodnie siedzieć przed monitorem robota da Vinci.

Koszt operacji wykonywanej z zastosowaniem robota da Vinci to od 10 do 35 tyś. zł. Natomiast operacja wykonywana metoda tradycyjną to około 5-6 tyś. zł. Jednak czy wszystko można przeliczać na pieniądze? Oprócz kosztów warto brać pod uwagę korzyści dla pacjenta oraz długofalowe korzyści wymierne np. lepsze efekty w odzyskiwaniu sprawności przez chorego. Aby w Polsce pojawiło się więcej robotów da Vinci musi dojść do zmiany sposobu finansowania ochrony zdrowia. Obecnie szpitale otrzymują z NFZ stałą stawkę za zabieg, bez względu na to jaką metodą jest wykonywany (metoda laparoskopowa lub tradycyjna). Miejmy nadzieję na lepszą przyszłość…

Na podstawie:

www.asimo.pl

Nasze Zdrowie maj 2011