Do problemów z narządami płciowymi u kobiet częściej dochodzi latem i podczas urlopu. Przyczyn jest co najmniej kilka. Wraz ze specjalistą ginekologiem podpowiadamy, jak wysłać infekcje intymne na wakacje i cieszyć się zdrowiem.

Spis treści:

Latem częściej rozwijają się infekcje miejsc intymnych takie jak grzybicze zapalenie pochwy (kandydoza) oraz bakteryjne zapalenie pochwy (bakteryjna waginoza). W związku z tym, że w niewielkiej odległości znajduje się ujście cewki moczowej, to nierzadko występuje też zapalenie pęcherza moczowego.

Objawy tych chorób mogą być różne. Sygnałami alarmowymi, jakie powinny skłonić do wizyty u lekarza, są upławy (np. serowate, o nieprzyjemnym zapachu), swędzenie, pieczenie oraz ból przy oddawaniu moczu lub w trakcie stosunku.

Inne infekcje narządów płciowych to jednocześnie choroby przenoszone drogą płciową, m.in.: chlamydioza, rzęsistkowica, kiła, zakażenia HPV, opryszczka narządów płciowych oraz rzeżączka. Zachorowania na nie również wzrastają latem, głównie z powodu większej aktywności seksualnej oraz ryzykownych kontaktów.

Oto dlaczego latem łatwiej o zakażenia i jak się przed nimi chronić.

Latem wzrasta temperatura, a wraz z nią wilgotność, co tworzy dobre warunki do rozwoju chorobotwórczy drobnoustrojów.

Temperatura otoczenia to jeden z czynników, na który zwykle nie mamy wpływu. Jednak możesz się chronić, przestrzegając kilku zasad:

W trakcie wakacji zmieniają się nasze nawyki żywieniowe na mniej restrykcyjne. Wiele kobiet częściej sięga po słodkie przekąski oraz alkohol, co również może przyczyniać się do rozwoju zakażenia pochwy.

Dieta bogata w cukry sprawia, że zmienia się skład wydzieliny w pochwie. Cukry są pożywką dla bakterii i grzybów, co prowadzi do zmiany środowiska mikrobiologicznego pochwy. Prawidłowo we florze bakteryjnej dróg rodnych przeważają bakterie kwasu mlekowego. Dzięki nim utrzymuje się kwaśny odczyn pH. Jeżeli skład flory bakteryjnej jest z jakiegoś powodu zaburzony, to łatwiej o infekcję. Wiele rzeczy może się do tego przyczynić. Niezdrowa dieta jest jedną z nich

– mówi dr Jakub Lorek, ginekolog i onkolog.