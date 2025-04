Histerektomia – co trzeba wiedzieć o operacji usunięcia macicy

Histerektomia to zabieg usunięcia macicy. Stosuje się go w leczeniu nowotworów, mięśniaków, endometriozy i innych ginekologicznych problemów zdrowotnych. Chociaż po histerektomii wiele kobiet ma obawy co do współżycia, udane życie seksualne nadal jest możliwe.