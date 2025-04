Spis treści:

Miejscowe nagromadzenie ropy w ścianie dziąsła przy zębie świadczy o powstaniu ropnia przyzębia. Jest to rodzaj bolesnej zmiany położonej przy szyjce zęba, z której wydobywa się ropna wydzielina. Ropa w dziąśle jest wytwarzana w wyniku działania układu immunologicznego (rozkładania się w miejscu stanu zapalnego tkanek i komórek odpornościowych), co ma zapobiegać rozprzestrzenianiu się bakterii w inne obszary organizmu. Jest to jednak dolegliwość, która wymaga leczenia, ponieważ może prowadzić do groźnych powikłań.

Rodzaje ropni na dziąśle

Wyróżnia się trzy rodzaje ropni na dziąśle, które stanowią też kolejne stadia rozwoju dolegliwości:

ropień okołowierzchołkowy — stadium początkowe, pojawia się promieniujący ból dziąsła,

— stadium początkowe, pojawia się promieniujący ból dziąsła, ropień podokostnowy — II stadium, dochodzi do rozwarstwienia się okostnej o powstania ropnia, mogą pojawić objawy ogólnoustrojowe, np. gorączka,

— II stadium, dochodzi do rozwarstwienia się okostnej o powstania ropnia, mogą pojawić objawy ogólnoustrojowe, np. gorączka, ropień podśluzówkowy — III stadium, ropa dostaje się za okostną pod śluzówkę, pojawia się dodatkowo obrzęk dziąsła.

Ropa w dziąśle pojawia się z powodu nagromadzenia bakterii pod dziąsłem w pobliżu zęba. Najczęściej z powodu zaawansowanej próchnicy. Często dochodzi do tego u osób, u których występuje kieszonka przyzębna, nazywana też kieszonką zębową. Jest to szczelina w dziąśle w pobliżu szyjki zęba. Kieszonka dziąsłowa może powstawać w wyniku chorób przyzębia, infekcji, nagromadzenia płytki nazębnej, wyrzynania się ósemek. Ropa w dziąśle może zbierać się wskutek nieleczonej choroby przyzębia oraz w trakcie jej leczenia. Przyczyna zbierania się ropy w dziąśle może też wynikać z urazu, wbicia się w dziąsło ciała obcego (np. kawałka nici dentystycznej) lub nieprawidłowej budowy korzenia zęba.

Ropa w dziąśle zbiera się szybko i jest to dokuczliwe. Pojawia się zmiana najczęściej w postaci guzka wypełnionego ropą. Objawy, które mogą temu towarzyszyć, to:

silny ból, często pulsujący, rozpierający,

ból szczęki,

wydzielina ropna: żółta, gęsta o nieprzyjemnym zapachu,

wrażliwość na temperaturę,

wrażliwość na dotyk,

ból głowy,

gorączka,

dreszcze,

obrzęk dziąsła,

zaczerwienienie,

czasem obrzęk policzka.

Nieleczony ropień dziąsła jest groźny i może prowadzić do powikłań: uszkodzenia zębów czy rozprzestrzenienia się zakażenia bakteryjnego na organizm. Im wcześniej rozpoczęte leczenie, tym lepsze rokowanie.

W przypadku pojawienia się ropy w dziąśle zawsze należy udać się do stomatologa. Domowe sposoby, które mogą być pomocne, to:

unikanie drażnienia czy rozcinania zmiany,

płukanie ust wodą z solą ,

, płukanie ust naparem ziołowym (np. rumianek, szałwia ) o działaniu przeciwzapalnym,

) o działaniu przeciwzapalnym, dbanie o higienę jamy ustnej,

jamy ustnej, płukanie ust płynem przeciwbakteryjnym o właściwościach przeciwzapalnych.

Nie należy samodzielnie pozbywać się ropy ze zmiany. Bąbla z ropą nie wolno nacinać, wyciskać, dłubać w chorym miejscu. Domowe metody mogą skutecznie zmniejszyć objawy ropnia dziąsła, ale nie usuną przyczyny.

Przeczytaj: Co wyciąga ropę z zęba? Domowe środki na ropień zęba

Jeśli w dziąśle pojawi się ropa, trzeba udać się do dentysty, który oceni zaawansowanie procesu zapalnego oraz zaproponuje właściwą terapię. Ropnie wymagają leczenia. Postępowanie u lekarza w takim przypadku może obejmować drenaż, mechaniczne oczyszczenie i płukanie jamy ustnej. W niektórych sytuacjach konieczne jest usunięcie zęba i leczenie kanałowe. Zalecana jest czasami także antybiotykoterapia, zwłaszcza jeśli pojawiły się objawy ogólne, takie jak gorączka, albo ropień jest duży. Nie należy samodzielnie pozbywać się ropy ze zmiany. Bąbla z ropą nie wolno nacinać, wyciskać, dłubać w chorym miejscu.

Ropy w dziąśle lepiej nie leczyć samodzielnie. Nie ma antybiotyków dostępnych bez recepty, a ich przyjmowanie może być konieczne w przypadku ropni. W aptece można dostać bez recepty ziołowe płyny do płukania ust o działaniu przeciwzapalnym oraz maści/żele działające antyseptycznie i łagodząco, które mogą zmniejszyć przykre objawy. Jednak nie wyleczą one najprawdopodobniej przyczyny problemów. Nieprawidłowe leczenie może pogorszyć stan dziąseł, dlatego najważniejsze to skonsultować się z dentystą.

