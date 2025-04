fot. Fotolia

Celem projektu edukacyjnego „HIV – ojej, co to jest?!”, w ramach którego powstała strona www.pan-pozytywny.pl, jest przybliżenie osobom z dysfunkcjami słuchu wiedzy o diagnostyce HIV oraz edukacja głuchych osób seropozytywnych na temat objawów zakażenia HIV i rozwoju AIDS. Organizatorem i pomysłodawcą programu jest Krakowska Fundacja Rozwoju Edukacji Niesłyszących im. Marka Mazurka „Między Uszami”. Środki na realizację projektu pochodzą z grantu przyznanego Fundacji przez Gilead Sciences Poland w ramach konkursu Pozytywnie Otwarci.

Na stronie www.pan-pozytywny.pl dostępne są 5-12 minutowe firmy edukacyjne na temat charakterystyki HIV, zjawiska seropozytywności, metod i warunków diagnostyki HIV, objawów zakażenia wirusem i pełnoobjawowego AIDS. Treść filmów jest prezentowana w Polskim Języku Migowym (PJM) równolegle z tekstem na dole ekranu. Zagadnienia poruszane w filmie były konsultowane w zakresie słownictwa i przekazu z biologiem, diagnostą laboratoryjnym i surdopedagogiem – specjalistą zajmującym się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej.

W ramach projektu „HIV – ojej, co to jest?!” organizatorzy uzupełnili polski video-słownik PJM, który zawiera teraz opatrzone podpisem tekstowym znaki migowe, dotyczące biologii, diagnostyki i monitoringu wirusa oraz rozwoju AIDS. Słowniki te zostaną rozesłane do punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których można anonimowo i bezpłatnie wykonać test w kierunku HIV. Klip promujący projekt „HIV – ojej, co to jest?!” można obejrzeć na stronie www.pan-pozytywny.pl, a także na kanale YouTube pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=y7vxrjs6zsI .

– Projekt skierowany jest do seropozytywnych osób z dysfunkcjami słuchu, dla których informacja pisemna i werbalna o zagrożeniu HIV jest mało zrozumiała lub niedostępna. Ponadto strach przed odrzuceniem przez niewielkie przecież otoczenie jest tak silny, że często staje się hamulcem do wykonywania testów w kierunku wirusa i korzystania z pomocy medycznej. Intensywne kontakty towarzyskie w stosunkowo małej grupie kulturowej osób głuchych mogą czasami prowadzić do częstej zmiany partnerów seksualnych i podejmowania zachowań ryzykownych. W tym kontekście szczególnie ważna jest informacja dotycząca zagrożeń HIV/AIDS w PJM – naturalnym języku niesłyszących – mówi Tomasz Mazurek, wiceprezes Fundacji „Między Uszami”.

– Osoby głuche i słabosłyszące uprawiają seks tak samo, jak wszyscy. Warto, a nawet trzeba, docierać do nich z wiedzą o HIV, aby uchronić ich przez zakażeniem tym wirusem – dodał Paweł Mierzejewski, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

– Szacuje się, że w Polsce jest ok. 900 000 niesłyszących i niedosłyszących. Projekt Fundacji to nie tylko promocja profilaktyki i wczesnej diagnostyki wirusa wśród nich, ale również zwrócenie uwagi reszty społeczeństwa na ich codzienne problemy – podsumował Michał Kaźmierski, dyrektor generalny firmy Gilead Sciences Poland, która od początku konkursu Pozytywnie Otwarci, przeznaczyła na realizację projektów granty w wysokości ponad 700 tys. złotych.

Zobacz też: Dlaczego kobiety są bardziej narażone na zakażenie HIV?

Źródło: materiały prasowe Programu Pozytywnie Otwarci/mn

Reklama