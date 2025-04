Seboradin – kuracja przeciw wypadaniu włosów

Szampon eliminuje główne przyczyny wypadania i przerzedzania się włosów. Unikalna receptura i kompleks aktywnych składników aktywnych działają ochronnie i naprawczo. Wyciąg z drzewa oliwnego zwalcza proces starzenia się mieszków włosowych, hamując wypadanie włosów. Aminokwasowy kompleks witaminy H zwiększa zakotwiczenie się włosów w cebulce oraz przyspiesza wzrost włosów. Ekstrakt z drzewa cytrusowego poprawia mikrokrążenie. Naturalny wyciąg z żeń-szenia pobudza włosy do odrostu, odżywia je, dotlenia skórę, wpływa na prawidłową pracę gruczołów łojowych. Nanotechnologiczny kompleks witamin nawilża i odżywia włosy. Aktywne składniki zamknięte w nanokapsułkach (prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy), przenikają głęboko przez skórę głowy i strukturę włosów. Bioflawonoidy poprawiają ukrwienie skóry głowy.

Stosowanie: Do codziennego stosowania. Dla uzyskania optymalnych rezultatów stosować codziennie przez okres min. 4 miesięcy. Zaleca się stosowanie całej kuracji wraz z maską Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów. W stanach nasilenia objawów zwiększonego wypadania włosów zaleca się stosowanie wraz z Intensywną Kuracją Seboradin Ampułki

Sposób użycia: Nanieść na mokre włosy, rozprowadzić i intensywnie wmasować w skórę głowy i włosy do wytworzenia piany, pozostawić na ok. 2-3 min., spłukać.

Aktywne składniki: gliceryna, wyciąg z drzewa oliwnego, kompleks witaminy H, ekstrakt z drzewa cytrusowego, wyciąg z żeń-szenia, nanotechnologiczny kompleks multiwitaminowy: prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy.

Maska zawiera TRICHOGEN – naturalny kompleks 14 aktywnych składników skutecznie hamujących wypadanie włosów. Wnikając w głąb skóry głowy przeciwdziałają wypadaniu włosów, działają antystarzeniowo i antybakteryjnie. Maska zawiera siarkę, która stymuluje cebulki włosów do odrostu i znacząco wzmacniania włosy. Ekstrakt z łopianu przeciwdziała wypadaniu włosów, działa oczyszczająco, antybakteryjnie i przeciwłupieżowo. Peptydy z soi regulują pracę gruczołów łojowych oraz odpowiadają za odżywienie i wzrost komórkowy. Nanotechnologiczny kompleks witamin intensywnie nawilża i odżywia włosy. Aktywne składniki zamknięte w nanokapsułkach (prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy) poprawiają zakotwiczenie włosów w skórze głowy, dzięki czemu są bardziej odporne na wypadanie. Połączenie żeń-szenia i oczaru wirgilijskiego poprawia ukrwienie skóry, dotlenia i odżywia włosy dzięki czemu są mocne. Olej jojoba, zawarty w masce sprawia, że włosy naturalnie się błyszczą i łatwo się rozczesują.

Stosowanie: Stosować 2-3 razy w tygodniu. Zaleca się stosowanie całej kuracji, łącznie z szamponem Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów. W stanach nasilenia objawów zwiększonego wypadania włosów zaleca się stosowanie wraz z Intensywną Kuracją Seboradin Ampułki.

Sposób użycia: Niewielką ilość maski nanieść na włosy umyte szamponem, rozprowadzić i intensywnie wmasować w skórę głowy i włosy, pozostawić na około 5 min., dokładnie spłukać letnią wodą.

Aktywne składniki: trichogen( kompleks 14 aktywnych składników p. wypadaniu włosów), gliceryna, olej jojoba, nanotechnologiczny kompleks multiwitaminowy: prowitamina B5, witaminy E, F, PP, H – biotyna, Zn, białka i aminokwasy

Intensywna kuracja Seboradin Ampułki Forte działa przeciw PRZEWLEKŁEMU wypadaniu i przerzedzaniu się włosów. Wspomaga leczenie łysienia (hormonalnego, androgenowego, spowodowanego długotrwałym stosowaniem leków). Hamuje powstawanie zakoli. Przeznaczony w stanach silnej i długotrwałej utraty włosów. Dla kobiet i mężczyzn.

Efekt: zahamowanie wypadania włosów, przyspieszenie ich odrostu oraz odżywienie i wzmocnienie cebulek włosów. Włosy są mocniejsze, rosną szybciej a ich zwiększona ilość jest widoczna.

Intensywna kuracja Seboradin Ampułki Forte skutecznie eliminuje wypadanie i przerzedzanie się włosów. Wit. z gr. B zapobiegają wypadaniu i przerzedzaniu się włosów. Ekstrakty z papryki i drzewa cytrusowego poprawiają mikrokrążenie w skórze głowy, przyspieszają odrost włosów. Ekstrakt z chmielu hamuje działanie enzymu 5-α reduktaza odpowiedzialnego za łysienie androgenowe. Ekstrakt z żeń-szenia stymuluje odrost włosów, odżywia, dotlenia skórę głowy i włosy. Witamina H zwiększa zakotwiczenie włosów w cebulce. Wyciąg z drzewa oliwnego zwalcza proces starzenia się mieszków włosowych. Witaminy. A, C i bioflawonoidy są naturalnymi antyoksydantami, hamują rozwój wolnych rodników, chronią przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych. Przy regularnym stosowaniu wypadanie włosów zanika, włosy rosną szybciej a ich zwiększona ilość jest widoczna. Efekty po 3-6 tygodniach stosowania.

Stosowanie: zaleca się stosowanie codziennie (niezależnie od częstotliwość mycia włosów) na suche lub umyte i wysuszone ręcznikiem włosy, najlepiej wieczorem. W nocy przepuszczalność skóry jest większa, substancje aktywne skuteczniej docierają do mieszka włosowego i stymulują odrost włosów. Nie podrażnia, nie wysusza skóry głowy. Nie obciąża i nie skleja włosów. W celu uzyskania najlepszych efektów należy stosować regularnie pełną kurację, łącznie z szamponem oraz maską Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów przez okres min. 3 miesięcy. Po zakończonej kuracji, dla podtrzymania efektu stosować regularnie odpowiedni do typu skóry głowy lotion Seboradin. Do codziennego stosowania w połączeniu z innymi metodami leczenia trwałego wypadania włosów.

Sposób użycia: nanieść na skórę głowy, wmasować przez ok. 2 min. Nie spłukiwać! Masaż skóry głowy poprawi ukrwienie, sprawi, że substancje aktywne odżywią, wzmocnią mieszki i cebulki włosów.

