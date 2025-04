Receptura szamponu oparta jest na czarnej rzodkwi i ekstrakcie z ziół. Doskonale myje i oczyszcza skórę głowy i włosy zapobiegając ich przetłuszczaniu się. Czarna rzodkiew, dzięki dużej ilości związków siarkowych, wzmacnia strukturę włosów zapobiega ich wypadaniu oraz reguluje pracę gruczołów łojowych, ma dosko­nałe własności dezynfekcyjne, redukuje florę bakteryjną. Olejek kolendrowy i sosnowy dzięki właściwościom antybakteryjnym przywracają równowagę fizjologiczną skóry głowy. Wyciągi z dziurawca i melisy działają przeciwzapalnie, bak­teriobójczo, kojąco i regenerująco. Łagodzący wyciąg z drzewa herbacianego przyspieszają gojenie skóry głowy. Ekstrakt z szałwii zmniejsza mikrokrwawienia z nadmiernie rozszerzonych lub uszkodzonych naczyń włosowatych. Bogaty w krzem wyciąg ze skrzypu polnego zwiększa odporność na grzybicę i zakażenia bakteryjne. Tymol hamuje rozwój grzyba Pityrosporum Ovale odpowiedzialnego za powstawanie łupieżu. Intensywnie nawilżający D-pentenol sprawia, że włosy są miękki, sprężyste i dobrze się układają.

Stosowanie: Do codziennego stosowania. Zaleca się stosowanie łącznie z łagodzącym – Balsamem Seboradin Niger i wzmacniającym cebulki włosów - Lotionem Seboradin Niger.

Do włosów z objawami wzmożonego wypadania zaleca się stosowanie wraz z maską Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów i intensywną kuracją Seboradin Ampułki.

Sposób użycia: Nanieść na mokre włosy, intensywnie wmasować w skórę głowy i włosy. Spłukać po 2 min.

Charakterystyczny zapach preparatu pochodzi z naturalnych, aktywnie działających ekstraktów roślinnych. Zapach ten ulatnia się po wysuszeniu włosów.

Aktywne składniki: wyciąg z czarnej rzodkwi, olejek kolendrowy, olejek sosnowy, olejek z drzewa herbacianego, tymol, D-limonen, D- pantenol, bioaktywne bioaktywne ekstrakty roślinne: z rumianku, pokrzywy, skrzypu, rozmarynu, melisy, kasztanowca, szałwii, podbiału, liści brzozy.

Balsam doskonale łagodzi, kondycjonuje i odżywia, działa przeciwzapalnie i przeciwłupieżowo. Normalizuje pracę gruczołów łojowych oraz przeciwdziała wypadaniu włosów. Zawarta w czarnej rzodkwi siarka wzmacnia cebulki włosów, stymulując włosy do wzrostu oraz hamuje ich wypadanie. Działa przeciwbakteryjnie. Unikalne połączenie olejku kolendrowego i sosnowego zapewnia prawidłowy skład mikroflory skóry głowy, ograniczając namnażanie szkodliwych mikroorganizmów. Ekstrakt z ziela dziurawca łagodzi podrażnienia skóry głowy, eliminuje swędzenie. W połączeniu z wyciągiem z tataraku poprawia mikrokrą­żenie skóry głowy, wzmacniając włosy i zmniejszając ich wypadanie. Gliceryna intensywnie nawilża, wygładza włosy i ułatwia ich rozczesywanie. Nie obciąża włosów.

Stosowanie: Do codziennego stosowania. Zaleca się stosowanie łącznie z oczyszczającym Szamponem Seboradin Niger i i wzmacniającym cebulki włosów - Lotionem Seboradin Niger.

Do włosów z objawami wzmożonego wypadania zaleca się stosowanie wraz z maską Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów i intensywną kuracją Seboradin Ampułki.

Sposób użycia: Nanieść na mokre włosy, intensywnie wmasować w skórę głowy i włosy. Spłukać po 3-5 min.

Charakterystyczny zapach preparatu pochodzi z naturalnych, aktywnie działających ekstraktów roślinnych. Zapach ten ulatnia się po wysuszeniu włosów.

Aktywne składniki: gliceryna, olejek kolendrowy, olejek sosnowy, oleje z drzewa herbacianego, ekstrakt z kłączy tataraku, ekstrakt z ziela dziurawca, wyciąg z czarnej rzodkwi, tymol

Lotion, wnikając bezpośrednio w skórę głowy, hamuje nadczynność gruczołów łojowych, przywraca równowagę fizjologiczną skóry głowy oraz wzmacnia włosy przeciwdziałając ich wypadaniu. Wyciąg z czarnej rzodkwi dogłębnie odżywia cebulki włosów, działa przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie. Wyjątkowe połączenie bogatych w witaminy i mikroelementy wyciągu z dziurawca i kłączy tataraku wzmacnia włosy, zapobiega ich wypadaniu, łamaniu się. Właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjnego olejku kolendrowego i sosnowego skutecznie hamują rozwój mikroorganizmów. Dzięki właściwościom przeciwgrzybicznym tymol hamuje powstawanie Pityrosporum Ovale – grzyba odpowiedzialnego za powstawanie łupieżu. Wyciąg z drzewa herbacianego łagodzi podrażnienia skóry głowy oraz przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń.

Stosowanie: Do codziennego stosowania. Nie obciąża włosów. Zaleca się stosowanie łącznie z oczyszczającym Szamponem Seboradin Niger i łagodzącym balsamem Seboradin Niger

Do włosów z objawami wzmożonego wypadania zaleca się stosowanie wraz z maską Seboradin Przeciw Wypadaniu Włosów .

Sposób użycia: Nanieść na skórę głowy i włosy (suche lub wilgotne), intensywnie wmasować i ułożyć fryzurę. Nie spłukiwać.

Aktywne składniki: tymol, olejek kolendrowy, olejek sosnowy, oleje z drzewa herbacianego, ekstrakt z kłączy tataraku, ekstrakt z ziela dziurawca, wyciąg z czarnej rzodkwi, olej rycynowy