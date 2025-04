Przyczyny matczyne

Przyczyny poronień mogą być związane z budową czy chorobami macicy lub z ogólnym stanem zdrowia kobiety. Do pierwszej grupy przyczyn zaliczamy: wady anatomiczne macicy, mięśniaki, endometriozę. Schorzenia te ze względu na nierozciągliwość uniemożliwiają poprawny wzrost rozwijającego się organizmu. Również niewydolność szyjki macicy (spowodowana zarówno licznymi ciążami, jak i zabiegami na macicy wykonywanymi z dojścia przez pochwę) powoduje brak podtrzymywania jaja płodowego, a przez to łatwiejsze jego wydalenie. Poronienie może być też związane z niewydolnością wydzielania hormonów żeńskich utrzymujących ciążę.

Do drugiej grupy przyczyn, związanych z ogólnym stanem zdrowia kobiety, zaliczamy przewlekłe choroby ogólnoustrojowe, takie jak cukrzyca czy niewydolność tarczycy, a także stosowanie używek (alkohol, narkotyki, papierosy). Te ostatnie znacznie obniżają szansę na donoszenie ciąży.

Przyczyny płodowe

Do poronienia może dojść również z powodu: wad genetycznych płodu, np. jeden z rodziców może przekazać niewłaściwą liczbę chromosomów, choroby genetycznej uniemożliwiającej życie lub z powodu powstających spontanicznie mutacji DNA. Dziecko z poważnymi zaburzeniami materiału genetycznego nie rozwija się prawidłowo, a w konsekwencji nie jest zdolne do życia. Poronienie może także nastąpić w przypadku zaburzeń łożyska i pępowiny.

Przyczyny matczyno-płodowe

Konflikt serologiczny należy do przyczyn, które zależą od immunologicznej reakcji między matką a dzieckiem. Przykładowo, jeśli matka ma grupę krwi Rh- a dziecko Rh+, to matka broni się przed obcą substancją białkową wytwarzaną przez dziecko, a jej układ odpornościowy wytwarza przeciwciała atakujące płód. Do takiej sytuacji najczęściej dochodzi w przypadku kolejnej ciąży i dlatego stosowana jest profilaktyka tego schorzenia w przypadku każdej pacjentki Rh-.