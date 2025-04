Głównym problemem w przypadku przewlekłego nieżytu nosa jest obrzęk i pogrubienie błony śluzowej. Może być to wywołane częstymi, nawracającymi stanami zapalnymi śluzówki nosa, np. na skutek infekcji wirusowej lub bakteryjnej. Inną możliwą przyczyną jest alergia (katar alergiczny). Czynnikami wywołującymi mogą być ponadto:

Reklama

dym papierosowy,

pyły,

wysoka lub niska temperatura,

niektóre substancje chemiczne (ich pary),

przyprawy.

Jakie są typowe objawy przewlekłego nieżytu nosa?

Obrzęknięta błona śluzowa jest przyczyną problemów z oddychaniem przez nos. Osoba chora zaczyna oddychać przez usta, pojawia się suchość w jamie ustnej. Dodatkową przeszkodą jest osłabienie węchu i smaku. Utrudnione jest nie tylko funkcjonowanie w dzień, ale i w nocy, gdyż występują trudności ze snem, a także może pojawić się chrapanie.

Z nosa może wydobywać się śluzowata wydzielina. Spływając do gardła, wydzielina ta wywołuje potrzebę ciągłego odchrząkiwania.

Jeśli przewlekły nieżyt obejmuje także błonę śluzową zatok, częstym objawem będą bóle głowy.

Jakie badania służą do rozpoznania przewlekłego nieżytu nosa?

Chorobę rozpoznaje się zazwyczaj na podstawie zgłaszanych objawów, dalsze badania służą znalezieniu ewentualnej przyczyny. Lekarz laryngolog za pomocą wziernikowania nosa (tzw. rynoskopii) oceni wnętrze nosa i wygląd błony śluzowej, obecność polipów.

Może zostać przeprowadzone również badanie endoskopowe, w którym do nosa wprowadzana jest cienka, giętka rurka zakończona źródłem światła i kamerą. Badania te pozwolą wykluczyć inne przyczyny wywołujące uczucie zatkanego nosa, np. guz lub krzywą przegrodę. Czasami wykonuje się także wymaz z nosa, a przy podejrzeniu alergii - odpowiednie testy.

Jak wyleczyć katar sienny?

Jak przebiega leczenie?

O ile to możliwe, dąży się do usunięcia przyczyny przewlekłego nieżytu nosa. W przypadku alergii będzie to oznaczało przyjmowanie leków przeciwalergicznych, w przypadku polipów nosa m.in. leczenie operacyjne.

W zwalczaniu objawów ważną rolę odgrywa właściwa toaleta nosa: stosowanie inhalacji i płukanie roztworami soli fizjologicznej lub morskiej. Stosowanie kropli na katar i sprayów obkurczających naczynia w śluzówce nosa jest skuteczne, ale tylko w ostrej fazie nieżytu. Długie ich zażywanie podrażnia śluzówkę, zwiększając jej obrzęk, a także prowadzi do jej wysuszenia.

Reklama

Zobacz też:

Jak leczyć różne rodzaje kataru? Najlepsze sposoby

Domowe sposoby na katar