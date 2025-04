Nowości – wrzesień 2012

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym ludzka skóra szybko się przesusza, łuszczy i potrzebuje dodatkowego nawilżenia – tym bardziej, jeśli w czasie lata wystawiona była na działanie promieni słonecznych.

Na jesień 2012 firma Dermedic Laboratorium stworzyła nową linię preparatów do pielęgnacji skóry Hydrain3 HIALURO, w której skład wchodzą: nawadniający krem przeciwzmarszczowy na dzień, naprawczy krem przeciwzmarszczkowy na noc, serum nawadniające twarz, szyję i dekolt oraz krem pod oczy.

Nawadniający krem przeciwzmarszczkowy na dzień

Krem ten jest zalecany do pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry suchej i bardzo suchej, przesuszonej. Chroni przed wolnymi rodnikami i hamuje melanogenezę, nawadnia skórę, pobudza syntezę włókien kolagenowych, redukuje ilość oraz głębokość zmarszczek mimicznych i statycznych. Zawarte w nim filtry mineralne i fizyczne SPF15 chronią skórę przed niekorzystnym działaniem promieni słonecznych.

Naprawczy krem przeciwzmarszczkowy na noc

Poleca się go do pielęgnacji przeciwstarzeniowej skóry suchej i bardzo suchej, przesuszonej. Jego główne działanie polega na redukcji zmarszczek i wzmacnianiu skóry, odżywianiu jej i wzmacnianiu jej kondycji.

Serum nawadniające twarz, szyję i dekolt

Serum zaleca się do pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej, w stanach mocnego przesuszenia, do kuracji codziennej lub zamiennie z kremem z serii Hydrain3 Hialuro jako wzmocnienie pielęgnacji podstawowej. Zabezpiecza skórę przed utratą wilgoci, zmiękcza naskórek i wzmacniania lipidową barierę ochronną skóry. Dodatkowo nawadnia ją i wygładza.

Krem pod oczy

Krem pod oczy można używać zarówno rano, jak i wieczorem do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu. Przeciwdziała tworzeniu się opuchlizny na tym rejonie twarzy, działa przeciwzmarszczkowo i wzmacnia lipidową barierę ochronną skóry.

