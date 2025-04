Angina to stan zapalny gardła wywoływany głównie przez paciorkowce. Bakterie te stale żyją w naszym otoczeniu. Przenoszą się drogą kropelkową, więc łatwo je złapać podczas rozmowy z chorym czy dotykania jego rzeczy.



Choroba gwałtownie się rozwija. Objawy mogą wystąpić w ciągu kilku godzin od zarażenia. To silny ból gardła i problemy z przełykaniem. Przekraczająca 38°C gorączka (mogą jej towarzyszyć dreszcze), powiększone i tkliwe węzły chłonne szyi oraz pod żuchwą. Oprócz tego chory narzeka na złe samopoczucie i ból głowy.

Konieczne są antybiotyki. W razie potrzeby stosuje się też leki przeciwgorączkowe. Chory musi przez kilka dni zostać w domu. By jak szybciej wrócił do formy, powinien pić sporo letnich płynów, może też przyjmować dostępne bez recepty leki na ból gardła (np. Neo-angin, Septolete, Cholinex) i robić sobie ciepłe okłady na szyję.

Uwaga! Angina zawsze wymaga wizyty u lekarza. Tylko on jest w stanie postawić jednoznaczną diagnozę i dobrać właściwe antybiotyki. To ważne, bo źle leczona angina może prowadzić do powikłań, atakując np. stawy, nerki i serce.