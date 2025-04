Nadmierne wypadanie włosów może przytrafić się każdemu na pewnym etapie życia. O przyczynach wypadania włosów i sposobach radzenia sobie z tym problemem opowiedziała nam ekspert lek. Kamila Białek-Galas, specjalista dermatolog-wenerolog, lekarz medycyny estetycznej krakowskiego Centrum Medycznego Sublimed.

Spis treści:

Istnieje wiele możliwych przyczyn wypadania włosów, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Może następować w wyniku okresowych zaburzeń (zaburzeń hormonalnych, niedoborów pokarmowych czy zmian związanych ze stresem), ale też chorób przewlekłych.

Kolejna grupa przyczyn utraty włosów to choroby zapalne skóry, np. łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca skóry głowy bądź atopowe zapalenie skóry, jak również choroby infekcyjne jak grzybica skóry głowy.

Niekiedy łysienie bywa następstwem stosowanej terapii (niektóre leki przeciwnadciśnieniowe czy leki na dnę moczanową, mogą nasilać objawy) lub na skutek chemioterapii.

Nierzadkim problemem powodującym wypadanie włosów, szczególnie u dzieci, jest trichotillomania. Jest to choroba polegająca na nawykowym, często nieświadomym wyrywaniu sobie włosów. W tym przypadku bardzo duże znaczenie odgrywają czynniki emocjonalne.

Jedną z często występujących chorób powodujących bardzo nasilone wypadanie włosów jest łysienie plackowate. To schorzenie o podłożu autoimmunologicznym. Dotyczy 2% społeczeństwa i może pojawić się w każdym wieku.

Wypadanie włosów w przypadku łysienia plackowatego objawia się pojedynczymi lub licznymi wyraźnie ograniczonymi łysymi obszarami (okrągłymi lub owalnymi). Chory może stracić wszystkie włosy na głowie.

Ten rodzaj wypadania włosów wymaga wizyty u lekarza i leczenia: podaje się leki sterydowe, minoksydyl, cygnolinę oraz miejscowo immunoterapię.

Częstą przyczyną wypadania włosów są zaburzenia hormonalne, występujące np. przy niedoczynności tarczycy lub nadczynności tarczycy, lub zaburzenia w zakresie gospodarki androgenowej, np. w przebiegu takich schorzeń jak zespół policystycznych jajników czy insulinooporność.

Łysienie androgenowe, zwane też łysieniem typu męskiego, objawia się u mężczyzn łysieniem na czubku głowy i powyżej czoła, a u kobiet w okolicy czołowo-ciemieniowej lub środkowej części czołowej.

Problem może dotyczyć zarówno mężczyzn (to oni głównie chorują na łysienie androgenowe), jak i kobiet. W naszej kulturze kobiecość warunkują m.in. piękne, zadbane włosy, stąd też dużo częściej zwracamy uwagę na problem utraty włosów u kobiet.

Nagłe intensywne wypadanie włosów świadczy w niektórych przypadkach o łysieniu telogenowym. Najczęściej rozwija się ono w ciągu 2-3 miesięcy od zadziałania czynnika uszkadzającego włosy, np.: infekcji z gorączką, silnego stresu, zabiegów ze znieczuleniem ogólnym lub innego. W tym przypadku obserwuje się przerzedzenie włosów. Na ogół włosy samoistnie odrastają.

Badania, które należy wykonać w przypadku wypadania włosów, to przede wszystkim:

Leczenie wypadania włosów zależy od przyczyny łysienia. Podstawowym krokiem jest leczenie farmakologiczne. W przypadku niedoborów witamin i składników mineralnych stosuje się odpowiednią suplementację, natomiast w przypadku problemów hormonalnych wdraża się leczenie hormonalne. W przebiegu niektórych chorób konieczne może być zastosowanie na wypadanie włosów antybiotyków czy leków steroidowych.

Poza leczeniem doustnym, w leczeniu wypadania włosów stosuje się liczne preparaty miejscowe - tzw. wcierki, zawierające substancje pobudzające krążenie w obrębie mieszka włosowego i poprawiające jego odżywienie.

W skład wcierek na porost włosów wchodzą m.in. żeń-szeń, miłorząb japoński, witamina B3, pantenol czy glukonian cynku. Niektóre wcierki mają za zadanie przeciwdziałać bakteriom i złuszczać naskórek (przeznaczone są np. dla chorych na łojotokowe zapalenie skóry).

Zanim zakupimy odpowiedni preparat, powinniśmy sprawdzić, co jest przyczyną problemów z utratą włosów. Preparat powinien być indywidualnie dobrany.

Kobiety powinny wybierać szampony na wypadanie włosów bogate w składniki mineralne i witaminy, w tym: biotynę (witaminę H), witaminami B6, C, A i E, gdyż częstą przyczyną wypadania włosów są u nich niedobory składników odżywczych. W przypadku łysienia androgenowego polecane są szampony z minoksydylem a także szampony blokujące DHT.

Mężczyźni powinni wybierać szampony z żeń-szeniem, skrzypem polnym, pokrzywą, a na bardziej nasilone łysienie o charakterze androgenowym szampony z minoksydylem i szampony blokujące DHT.

Szampony na wypadanie włosów będą skuteczne pod warunkiem, że będziemy je stosować przez kilka do kilkunastu tygodni i będą dostosowane do naszego problemu. Nakłada się je na włosy podobnie jak zwykły szampon, jednak zmywa się po kilku minutach.

Warto zwrócić uwagę na to, aby szampony na wypadające włosy nie zawierały substancji podrażniających, takich jak siarczany SLS i SLES (są to środki pieniące).

O ile przyczyną wypadania włosów nie jest choroba, która wymaga leczenia, na wypadanie włosów można zastosować metody domowe. Zalicza się do nich:

Wspomagająco można zastosować dostępne bez recepty tabletki na wypadanie włosów, w składzie których występują m.in.: cynk, skrzyp polny, żeń-szeń, biotyna, pokrzywa, żelazo, witamina A, E i C. Czasami jednak niezbędne jest przyjmowanie leków na wypadanie włosów przepisanych przez specjalistę.

Wśród metod, które są stosowane na wypadanie włosów, należy wymienić też zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Mogą przynieść efekty, zarówno jako leczenie uzupełniające przy konwencjonalnych terapiach, jak i w monoterapii.

Inną polecaną terapią na wypadanie włosów jest zabieg mikronakłuwania skóry urządzeniami typu dermapen. Dzięki kontrolowanemu mikrouszkodzeniu skóry dochodzi do uaktywnienia procesów regeneracyjnych oraz indukcji wzrostu włosów.

W leczeniu wypadania włosów wykorzystywana jest również mezoterapia igłowa owłosionej skóry głowy, polegająca na wstrzyknięciu w nią różnego typu substancji, zwanych mezokoktajlami, pobudzających wzrost włosów. W skład mezokoktajli wchodzą m.in. witaminy, pierwiastki, substancje budulcowe włosów, jak aminokwasy i białka.

Wszystkie wyżej opisane zabiegi wykonywane są w seriach, zazwyczaj 4-6 zabiegów.

Ekspert zaznacza, że w rzadkich przypadkach, w których nie widać efektów leczenia konwencjonalnego oraz stosowanych zabiegów, można rozważyć przeszczep.

Należy jednak pamiętać, że przeszczep można pobrać tylko w przypadku, kiedy istnieje obszar, z którego da się pobrać materiał, więc to rozwiązanie nie może być zastosowane przy pełnym wyłysieniu.

Zapobieganie wypadaniu włosów na ogół nie jest możliwe, jeśli jego przyczyną jest choroba, leczenie, genetyka lub czynniki, których nie możemy uniknąć, jak infekcja, stres czy uraz. Jeśli jednak tracimy włosy z racji nieprawidłowych nawyków czy złej pielęgnacji, możemy zapobiec ich wypadaniu poprzez: